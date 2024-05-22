自由日日Shoot》中捷隨機殺人事件 緊急鈴無回應…捷警隊搭小黃 比警還晚到

台中捷運綠線昨發生隨機殺人事件，綁馬尾許男（圖左）英勇與洪嫌（圖右）搏鬥，後方有市民揮傘幫忙壓制。 （記者張瑞楨翻攝黑色豪門企業） 20歲洪嫌（白衣）被警方逮捕從車廂帶走。（歐真宗里長提供） 健身教練馬尾男（左）負傷畫面曝光，網友大讚他是英雄。 （擷自「爆料公社」） 洪男就讀護理科原本是未來的白衣天使，未料卻持刀在台中捷運上隨機砍人。（擷取自洪男臉書）

2024/05/22 05:30

〔記者張瑞楨、張軒哲、蘇金鳳、蘇孟娟、許國楨／台中報導〕台中捷運綠線昨天發生二十歲洪姓護專生，持刀於車廂內隨機殺人，後在市政府站被乘客合力制伏，負責捷運安全的台中市警局捷運警察隊，竟然是跑到路上攔計程車，再搭計程車到市政府站抓人，比轄區警方還慢到現場。另外，案發時有乘客見狀後立即按下車廂緊急通話鈕，卻毫無作用，中捷安全性再度引發民眾質疑。

凶嫌遭乘客合力制伏 3送醫

台中捷運昨日發生隨機傷人事件，導致乘客驚慌逃竄，所幸凶嫌遭乘客合力制伏，導致嫌犯在內，僅三人受傷送醫，未釀成重大傷亡，但已讓通勤族搭乘捷運有所顧慮。

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民眾質疑車廂或月台不見警察

洪姓男子從水安站上車後行凶，列車於市政府站停車，見義勇為而受傷的高中生家長，質疑案發時為何車廂或月台不見警察？另外，捷運是由中市警局捷運警察隊負責安全，捷運警察隊的警察竟比中市六分局員警還晚到，引發民眾質疑。

捷警︰當時巡邏警在南北端

對此，隊長吳雙福解釋說，案發時剛好列車與市政府站都沒有捷運警察，當時巡邏的捷運警力，南端是兩名警察位於大慶站，北端是二名警察在松竹站，接獲通報後，兩組警力都往市政府站馳援，卻因捷運列車停駛，南端的兩名警察，只能於豐樂公園站下車，北端的兩名警察，於四維站下車，於文心路攔計程車趕赴市政站，由北端兩名捷運警察先馳抵，但仍比六分局市政所的警察晚。

吳雙福強調，包括北高與桃園捷運的捷運警察，都無法每列車與每車站派遣警力，但都會巡迴各列車與車站巡邏，至於遇到捷運停駛，下車站改搭計程車，甚至攔截民車，這些都是演練時的模擬狀況之一。

中捷︰有回應 但乘客已離開

昨日下午市議員黃馨慧與朱元宏皆質疑緊急通話鈕問題指出，根據目擊者反映，事發當時有多名乘客按下緊急通話鈕但無反應，令人深感憂慮。

中捷公司表示，行控中心有顯示按鈕兩次，分別在十一點十四分及十一點十五分，有跟按鈕的民眾通話，但乘客已離開，並無人回應，通常民眾一按鈕，十秒內會回應，而且一按鈕行控中心就會收到，螢幕也馬上顯示，昨天便立即通知警方。

台中市警察局長李文章則強調，中捷每天開出二百六十餘車次，目前警力護車率已達八十餘次，約佔三分之一車次，會再研究增加警察護車率，搭配中捷的保全，減少犯罪再發生。

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