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造假富商翁茂鍾社會勞動案》前檢察長周章欽 判罰俸1年確定

前檢察長周章欽判罰俸一年確定。 （資料照）

前檢察長周章欽判罰俸一年確定。 （資料照）

2024/05/21 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕佳和集團負責人翁茂鍾炒作佳和股票被刑確定，必須服社會勞動，時任台南地檢署檢察長的周章欽安排翁就近到麻豆分局執行，讓翁造假爽服義務勞務，還陸續收受鍾贈送共十一件襯衫，被監察院以有重大違失提出彈劾，移付懲戒，懲戒法院一審判周章欽罰其最後在職的月俸總額一年，約兩百多萬元；周不服上訴，職務法庭二審昨判決上訴駁回確定。

捲入和富商翁茂鍾不當飲宴或受贈的法界中，周章欽是目前檢察機關職位最高者，周曾任台南、台北地檢署檢察長，前年以最高檢察署檢察官退休，現擔任律師。

監院調查認定，時任台南地檢署檢察官長周章欽有明顯違失，違反法官法等規定，將周彈劾，移送懲戒。

職務法庭一審審理認為，周二○一二年一月以電話聯繫主任觀護人，將翁茂鍾媒合至台南市警局麻豆分局易服社會勞動，不僅使翁得以選擇及指定欲易服社會勞動的麻豆分局官田分駐所，且未依規定成立「易服社會勞動執行小組」，而未能即時查核發現翁未履行社會勞動有不實情事，使翁應執行的原宣告刑，因逾行刑權七年時效而不得再執行，有圖利翁的情事，且周長達五年多時間收受翁十一件襯衫，影響檢察廉潔形象或司法尊嚴，情節重大，故判罰款，其數額為任職時最後月俸給總額一年。

周章欽不服上訴，懲戒法院二審認定，原判決並無違失，昨判決駁回上訴確定。

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