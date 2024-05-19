失蹤近2月 男開車墜崖爆炸尋獲

車輛墜落處路段經常起霧，加上容易落石，才會失蹤2個月都無人發現。（新城警分局提供）

2024/05/19 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台中市四十二歲張姓男子，三月下旬被家屬報案失蹤，前天一名在花蓮台八線一二○點八公里處施工的人員，到路邊解放，突見道路邊坡深約八十公尺的懸崖下有一輛疑爆炸燃燒過的轎車，警方獲報趕抵，發現車子下方有一具男性焦屍，查出是失蹤近二個月的張男，事故原因有待釐清。

事故現場是在距離金馬隧道東口約二百公尺的彎道上，該處邊坡十分陡峭。花蓮新城警分局合歡派出所副所長賴彼得說，該車從邊坡墜下的深度約八十公尺，已明顯燒毀，車輛下方的遺體已燒焦。

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台中市警局於三月二十七日受理張男失蹤報案，合歡派出所警方調閱監視器發現，張男的轎車三月二十五日凌晨零時許曾行經合歡派出所前方，應是張男的最後影像；當時因為台八線關原災害段施工已近尾聲，夜間並未封路。

落石區、常起霧 不易被發現

賴彼得說，當地海拔二千四百多公尺，為易落石區，歷經多次颱風地震，護欄早被大小落石砸破，車輛墜落不易被發現，且平日容易起霧，現場有放置紐澤西護欄及三角錐提醒駕駛人，車輛經過時通常不會停留。

當地施工人員會發現墜崖車，是因施工單位有一輛怪手放在路邊，前天怪手的高壓管破裂，一名更換管子的工人就近到路邊解尿，往邊坡望下去時，才看到有一輛已燒焦的轎車。警方從保險桿上的車牌，推測焦屍就是被報失蹤的張姓男子，通知家屬前來確認，死者妻子從車上遺留的物品確認是她的先生。

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