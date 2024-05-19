詐團黑吃黑》捲款逃中 小弟跨國獵殺

柬埔寨首都金邊一幢公寓，前年驚傳槍擊事件，3名中彈死者均來自台灣，疑都因黑吃黑，遭當地詐團槍殺洩憤。（圖翻攝自臉書）

2024/05/19 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕以不當手段攫取的不法利益，往往帶有血腥味，不只會吸引來嗜腥的蒼蠅、猛獸；有時更會反噬，甚至累及家人賠上性命。

發生在台北市吳興街的張女命案，疑就是其陳姓丈夫因貪念A走詐騙集團的不法利益，不僅連累妻子遭殺害，詐團派出的小弟也潛往中國，疑繼續追捕「獵殺」陳男到天涯海角。

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成各方覬覦擄綁目標

此外，詐團的高層往往就是黑道老大，若認定陳男身懷巨款，也會發出「黑道通緝令」，陳男將成為各方覬覦擄綁的對象，類此血腥追殺行動，過去屢見不鮮。

近年詐騙集團猖獗，由於不法獲利動輒數百萬、上千萬元，以致於成員複雜的詐團集團分子難保不會動貪慾，暗中侵吞鉅款。

比如新竹縣竹北市三十一歲陳姓男子，二○二二年十二月在住家連車帶人被押走，警方追到台中沙鹿圍捕嫌犯，連開了十一槍仍被對方逃逸，結果陳男慘遭活埋，屍體隔天就在苗栗後龍被尋獲。警方陸續逮捕徐姓嫌犯和三名共犯，查出全案與詐團的贓款利益糾紛有關。

此外，一名林姓少年替詐騙集團當車手，黑吃黑侵吞五百萬元贓款，二○二三年六月間遭強押到高雄毆打凌虐，最後被打死棄置山區；檢警查獲十六名涉嫌參與圍毆的嫌犯，並在南投逮獲年僅廿五歲的謝姓主嫌。

二○二二年八月，有三名台灣男子被發現在柬埔寨一處公寓遭槍擊身亡。警方根據當地媒體曝光的照片，在柬埔寨遭槍殺身亡的廿六歲程姓、廿七歲葉姓男子，與三十四歲林男，疑都因黑吃黑，遭當地詐團槍殺洩憤。

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