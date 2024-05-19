為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

詐團黑吃黑》捲款逃中 小弟跨國獵殺

柬埔寨首都金邊一幢公寓，前年驚傳槍擊事件，3名中彈死者均來自台灣，疑都因黑吃黑，遭當地詐團槍殺洩憤。（圖翻攝自臉書）

柬埔寨首都金邊一幢公寓，前年驚傳槍擊事件，3名中彈死者均來自台灣，疑都因黑吃黑，遭當地詐團槍殺洩憤。（圖翻攝自臉書）

2024/05/19 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕以不當手段攫取的不法利益，往往帶有血腥味，不只會吸引來嗜腥的蒼蠅、猛獸；有時更會反噬，甚至累及家人賠上性命。

發生在台北市吳興街的張女命案，疑就是其陳姓丈夫因貪念A走詐騙集團的不法利益，不僅連累妻子遭殺害，詐團派出的小弟也潛往中國，疑繼續追捕「獵殺」陳男到天涯海角。

成各方覬覦擄綁目標

此外，詐團的高層往往就是黑道老大，若認定陳男身懷巨款，也會發出「黑道通緝令」，陳男將成為各方覬覦擄綁的對象，類此血腥追殺行動，過去屢見不鮮。

近年詐騙集團猖獗，由於不法獲利動輒數百萬、上千萬元，以致於成員複雜的詐團集團分子難保不會動貪慾，暗中侵吞鉅款。

比如新竹縣竹北市三十一歲陳姓男子，二○二二年十二月在住家連車帶人被押走，警方追到台中沙鹿圍捕嫌犯，連開了十一槍仍被對方逃逸，結果陳男慘遭活埋，屍體隔天就在苗栗後龍被尋獲。警方陸續逮捕徐姓嫌犯和三名共犯，查出全案與詐團的贓款利益糾紛有關。

此外，一名林姓少年替詐騙集團當車手，黑吃黑侵吞五百萬元贓款，二○二三年六月間遭強押到高雄毆打凌虐，最後被打死棄置山區；檢警查獲十六名涉嫌參與圍毆的嫌犯，並在南投逮獲年僅廿五歲的謝姓主嫌。

二○二二年八月，有三名台灣男子被發現在柬埔寨一處公寓遭槍擊身亡。警方根據當地媒體曝光的照片，在柬埔寨遭槍殺身亡的廿六歲程姓、廿七歲葉姓男子，與三十四歲林男，疑都因黑吃黑，遭當地詐團槍殺洩憤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
詐團黑吃黑》黑幫操控 「連坐制」同組遭私刑虐待
2024/05/19 05:30

詐團黑吃黑》黑幫操控 「連坐制」同組遭私刑虐待

寶輝歌劇院豪宅聚落 優雅都會生活
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播