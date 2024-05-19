詐團黑吃黑》黑幫操控 「連坐制」同組遭私刑虐待

詐團因黑吃黑將林姓少年凌虐致死並棄屍，涉嫌謝姓男子（中）被帶回大園警分局。（資料照）

2024/05/19 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕偵辦台北市吳興街張姓女子命案的警方，查出全案疑因詐騙集團黑吃黑，張女遭到波及才遇害，而她與疑A走詐團贓款逃到中國的陳姓丈夫，一人是詐團的中級幹部（陳男是水房總務）、一人是詐團外圍分子，二人都和詐團有關，結果一死一逃，下場淒慘。

輕則痛毆 重者取命 相關人遭殃

事實上，背後往往是黑幫在操控的詐團，其冷血殘忍的一面還不止如此，詐團內部還有「連坐制」，只要有人黑吃黑捲款潛逃，不僅要找到A錢者，輕則痛毆，重者取命，連週邊監控者、同組人馬，也都要遭殃，如果不能幫忙追回失金，全部會遭私刑凌虐。

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近年已出現多起詐團黑吃黑事件，這些吃錢逃逸者被詐團逮回後，就算還錢，仍幾乎無一能全身而退，被打成重殘、癱瘓、死亡者大有人在，週邊人也難以倖免。比如北部一個詐團發生少年捲款數十萬元逃走，上游負責監控少年的兩名監控手，被認為工作不力，二人又一直找不回少年，詐團就逼迫二人代為還錢，還不出來就打成重傷，警方後來逮捕多名動手者。

無黨籍屏東縣議員郭再添，涉入詐騙集團黑吃黑糾紛遭起訴一案，也出現類似情節，起因是黃姓男子透過林姓男子介紹，參與詐欺集團擔任車手，黃男疑侵吞該詐團兩百多萬元贓款，但詐團要林男負責，林男只好發動「搜補」最後逮到黃，林男等人先毆打黃，再強迫黃簽立車輛讓渡書，黃事後向郭再添求助。

郭透過綽號「凱哥」的男子把林誘出來，開車載林到郭位於屏東縣林園鄉的服務處談判，起糾紛後反過來毆打林男，又把林帶到郭再添妻子經營的民宿、及轉往高樹鄉一處工寮凌虐；林趁隙向弟弟求助，報案後才被警方救出。

詐騙集團對於金錢黑吃黑叛徒，微罰手段殘忍。（情境照）

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