父甫車禍削頭慘死 兒搶銀樓被逮

周嫌遭制服後由支援警方押送回分局偵訊。（警方提供）

2024/05/14 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣內埔鄉市區一間老字號金飾銀樓前晚闖進搶匪打劫，所幸探訪輿情的內埔警分局偵查佐楊才層剛好經過，驚聞銀樓內傳出「救命」聲隨即入內查看，合力與賴姓銀樓業者壓制周姓搶嫌，依強盜罪送辦後，昨天由檢方聲押獲淮。

警路過 神救援銀樓

警方事後調查發現，行搶的五十一歲周男自稱，他的父親是三月間仁武遊覽車撞涵洞導致被「削頭」慘死的周姓老翁，周男剛遭逢喪父之痛，卻不思振作，鋌而走險犯下強盜罪行，令辦案人員感到不解；周嫌才供稱，是因經商失敗借高利貸被逼到走投無路才犯案。

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稱被高利貸所逼…

周男前晚跑到內埔鄉廣濟路上一間珠寶銀樓行搶，案發當時內埔警分局偵查佐楊才層剛上班探訪輿情而準備拜訪該銀樓業者，沒想到剛到店門口就聽到銀樓內有人高喊救命，進入查看發現周男正以球棒施暴攻擊賴姓銀樓業者，楊員見狀即與賴姓業者合力壓制犯嫌，隨後通知線上警力到場押送人犯到警局。

警方表示，設籍高雄的周男搭計程車到內埔找親戚未果，又被債主追債，便選定該銀樓行搶，犯案前還在一個小時內以欲選購「母親節禮物」為藉口，五度進出該銀樓，趁機勘查地形。

警方表示，周嫌最後一次進入銀樓時，將球棒藏於身後，待賴姓業者取出一條五錢、價值約六萬元的金項鍊後，即持球棒施暴攻擊，雙方扭打至屋內，導致銀樓業者的身上多處受傷，所幸楊姓偵查佐及時到場合力將周男壓制。

預謀犯案 搶匪收押

內埔警分局指出，楊才層是該分局反詐承辦人，工作認真，最近因為金價高漲，當晚剛好前往轄內銀樓了解是否有遭詐騙典當金飾變現的情形，沒想到才剛剛進店就遇見搶案，合力逮捕搶嫌；據悉，周男除攜帶球棒進入銀樓，還準備了膠帶，顯為預謀犯案。

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