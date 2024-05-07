母親節前夕 北市婦拿跳繩勒斃89歲母

北市高婦涉嫌弒母，士林地檢署複訊後認為她嫌疑重大，向法院聲押獲准。（資料照）

2024/05/07 05:30

兄返家以為母心臟病發

〔記者王冠仁、溫于德／台北報導〕五十八歲高姓女子與八十九歲老母親同住，高女疑與母親口角，一氣之下竟拿跳繩將母親勒斃。高女哥哥返家探視，一度以為母親因心臟病發身亡而報警；警方發現高母頸部纏繞跳繩，高女手臂也有抓痕，查出是她勒斃母親，她被警方依殺害直系血親尊親屬罪送辦，士林地檢署複訊後認為她嫌疑重大，向法院聲押獲准。

高女涉弒母被收押

警方調查，高女平時與高母同住在台北市中央南路一處透天厝二樓，高女哥哥住在三、四樓。她長期精神狀況不穩，平時有服藥控制，與母親互相照料，哥哥也常前來探視。

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前天清晨，高女疑受不了母親碎碎念，兩人發生口角，她氣得拿起跳繩從後勒斃母親。她犯案後依然待在家中，直到十時許她哥哥來探視時，發現母親倒臥在臥室地板上，以為母親心臟病發而報警。

救護人員到場時發現，高母遺體趴在臥室地板且背對房門，遺體已僵硬；救護人員趨近細看，才發現其頸部纏繞跳繩，死因並非心臟病發。警方過濾周邊監視器畫面，沒發現外力入侵、閒雜人等，轉而懷疑同住的高女。

高女情緒不穩 手臂有抓痕

警方詢問高女，她情緒不穩、神情呆滯，員警更赫然發現她手臂上有類似打鬥遺留下來的抓痕，這才發現她涉嫌拿跳繩勒斃母親。高女哥哥告訴警方，他當時在樓上住處都沒聽到怪異聲響，下樓探視時就發現母親倒臥地板上。

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