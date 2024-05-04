吳伯雄93歲堂哥 確定得入監

桃園客運前董事長、國民黨榮譽主席吳伯雄的九十三歲堂哥吳運豐，因詐領一二四四萬餘元補助款，被判兩年徒刑確定，須入獄。（資料照）

2024/05/04 05:30

史上最老受刑人紀錄是宜蘭95歲毒蟲

〔記者王定傳、張文川／台北報導〕桃園客運前董事長、國民黨榮譽主席吳伯雄的九十三歲堂哥吳運豐，因批准詐領交通部公路總局的客運車輛購車補助款共一二四四萬餘元，獲判兩年徒刑確定，須入獄。我國史上最老受刑人紀錄，是宜蘭監獄二○一一年收容的九十五歲毒品罪受刑人，服刑不到一年後因病保外就醫，經獄方訪視病情未改善，無法再回監，但仍活到九十九歲亡故；過去也曾有不少逾八旬、但身體尚硬朗的高齡受刑人入監，多數被送至病監或病舍照護。

會先評估健康狀況

監所人員表示，高齡受刑人與年輕受刑人相較，戒護管理、身心診療需求、用藥安全、生活作息、教誨處遇甚至作業活動上都須更妥適規劃；依監獄行刑法規定，目前監所實務作法，高齡受刑人進入監所後，會先進行新收調查、安排健康檢查等程序，若經評估有「衰老、身心障礙，不能於監獄自理生活」、「罹患疾病，因執行而不能保其生命」等狀況時，監所可以拒絕收監，年逾九旬往往健康欠佳且難以照料，新收受刑者相當罕見。

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監所人員並表示，若評估高齡受刑人的健康狀況尚可，不妨害自理生活，就會准予入監執行，但對於身體病痛，會視個案狀況，安排他們入住療養舍、病舍，給予妥適醫療與照顧；若均無上述情形，則會分配至一般舍房，但考量受刑人年事已高，會安排住進有坐式馬桶或設有無障礙設施的舍房，且都會安排室友同住，避免獨處而發生意外。

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