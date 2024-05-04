3度酒駕 無照撞死孝子空少／大老闆賠8百萬仍判6年8月

向詠強（戴安全帽者）駕駛保時捷休旅車酒駕撞上新加坡籍男空服員，他雖未肇逃、符合自首減刑要件，一審仍被判6年8月。（資料照）

2024/05/04 05:30

符合自首 國民法官仍重判

〔記者張文川／台北報導〕有兩次酒後駕車前科的富商向詠強，前年十一月再次酒駕上路，駕保時捷休旅車行經台北市敦化南路，撞死步行過馬路的新加坡籍男空服員，台北地院國民法庭昨依公共危險致人於死罪判處向男六年八日徒刑，合議庭指出，向男已是三犯酒駕、無照駕駛、酒測值高達○點五八，即使他符合自首、已全額支付八百萬元和解金、死者也有闖紅燈的過失，仍予重判。可上訴。

星籍空少與母親相依為命

前年十一月一日下午向男先在飯店飲用半瓶紅酒後，晚間駕駛白色保時捷休旅車途經敦化南路二段快車道第二車道時，因酒駕而操駕反應能力降低，車速逾五十公里速限，撞上行走在人行穿越道的五十四歲星籍空服員，送醫不治。向男酒測值高達○點五八，北檢去年七月依加重公共危險致死罪起訴。向男曾聲請不採行國民法官制，但被駁回。

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檢方查出，向詠強是三家公司董事長、一家董事，擁有芳療按摩、投顧、室內裝潢等公司，以及冠天下、六星集等連鎖按摩會館，共投資廿家公司，身價逾五億元；但他曾在二○一五年二月、二○一九年一月兩度酒駕被攔獲，被判刑四月易科罰金確定，也被吊銷駕照，卻仍無照酒駕，撞死無辜路人。至於死者與母親相依為命，十分孝順。

酒駕致人於死罪的法定刑度為五年以上至無期徒刑。北院國官庭認為，向男自白認罪，構成刑法「曾犯酒駕而不能安全駕駛罪確定後，十年內再犯酒駕致人於死」罪，案發後留在現場等候警察，符合自首減刑要件。

但合議庭認為，本案沒有「情輕法重」處，無從再依刑法五十九條「情堪憫恕」酌減其刑，審酌他酒駕三犯、無照駕駛、酒精濃度超高、已全額賠償八百萬元和解金、死者也有闖紅燈過失等量刑因子後，量處徒刑六年八月。

國民法庭特別說明，檢察官雖在審理時質疑向男疑似刪除車禍發生當下的行車紀錄器檔案，指責其犯後態度不佳，但法庭認為，依檢察官的舉證，無法證明此事，因此未納入量刑依據。

向詠強駕駛保時捷休旅車酒駕撞死新加坡籍男空服員。（資料照）

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