噁狼6年偷拍3792女還創群 會員逾300 海撈千餘萬

廖姓男子將影片編號、分類成21個資料夾，供買家選購。（雄檢提供）

2024/05/03 05:30

買影片的會員也要查辦

〔記者黃佳琳／高雄報導〕卅五歲廖姓男子涉嫌出沒台北市各捷運車站、百貨公司，偷拍女性和未成年女學生裙底風光，並上網兜售；檢警查出，六年來被害女子達三千七百九十二人，廖男靠販售這些不雅照賺了一千多萬元，還有三百多人花錢加入會員購買不雅影像，偵結後依違反兒少法等罪起訴，曾購買影片的會員也將陸續查辦。

出沒北市公共場所偷拍

高雄地檢署指出，廖姓男子從二○一七年起，出沒在台北市各捷運車站、百貨公司、高中等地，他把Gopro攝像頭藏匿於背包，隨機尋找不知情女子或高中職女學生，以低角度攝錄女子裙底包括大腿內側、大腿根部及底褲等身體私密部位影像。

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21資料夾 供買家選購

廖男將影像後製後，打上浮水印「胖馬子」，二○一八年十一月起，在LINE群組以每片兩百元至五百元不等價格，販賣或與他人交換檔案；他還從二○二三年二月起，在通訊軟體Telegram經營頻道販賣不雅影像，將影片編號、分類為「OL系列」、「人妻系列」、「口罩妹系列」、「便服學生妹」等廿一個資料夾，讓買家瀏覽選購。

買家購買前，須先儲值泰達幣加入會員，會員費換算成台幣約二千多元，即可獲贈兩、三段私密影片及兩千點數當作看片金，若欲再儲值，則以泰達幣或台幣一千元兌換一千點數。

雄檢去年十二月獲報，指派婦幼專組檢察官黃嬿如指揮高雄市刑警大隊偵辦，前往廖男位於台北市士林區、桃園市桃園區的住所等處搜索，並將他拘提到案。

35歲廖姓男子涉偷拍3792名女性裙底風光。（雄檢提供）

廖姓男子將影片編號、分類成21個資料夾，供買家選購。（雄檢提供）

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