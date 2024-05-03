阿霞飯店內訌官司 二審逆轉

府城三大台菜之一「阿霞飯店」，因為家族紛爭再次鬧上法院，這次是二代不滿三代用網路行銷踩線，因此提告，二審出現逆轉。（記者王捷攝）

2024/05/03 05:30

二代吳青蓉提告踩線違約 三代吳健豪改判賠 嗆上訴最高法院

〔記者王捷／台南報導〕被譽為府城三大台菜的「阿霞飯店」，十九年前家族簽約，協議由二代吳青蓉從事網售，三代吳健豪實體經營老店；後來二代認為，三代開臉書粉專行銷涉嫌侵權而提告，一審認定網路行銷沒踩線，但二審逆轉認為三代違約，判賠四百五十萬元。三代吳健豪表示會上訴最高法院。

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曾約定各自「店面經營」、「網路經營」

一九六○年，創辦人吳錦霞創立阿霞飯店，由二弟吳炳雄及五弟吳壽春分工經營。二○○五年吳錦霞退休，交棒給吳炳雄的兒子、二代吳榮燦接手，當時飯店由二弟與五弟各持一半不動產，因此吳壽春女兒、二代吳青蓉提出，要獲得網路經營權，且給二代吳榮燦三年「試用期」中，每月要另外拿十三萬餘元分紅。

二○○九年「試用期」過後，吳榮燦以兩千七百萬元買下另一半老店不動產權，交給三代吳健豪後，分別在二○一三年創設「錦霞樓」餐廳、二○一八年取得日治時期歷史建築「鶯料理」的委外經營權，開設「鷲嶺食肆」，事業版圖擴大。

豈料二○二○年吳錦霞過世後，二代吳青蓉提告主張，三代吳健豪違約使用網路行銷，包括設臉書粉專行銷、代表「阿霞飯店」接受媒體採訪、吳健豪妻子在個人IG稱油飯好吃等都違約，並以「錦霞樓」、「鷲嶺食肆」名義販售阿霞商品。

一審智慧財產法院認為，吳健豪用「阿霞飯店」名義行銷商品或接受媒體採訪未違約；但他用另一品牌「錦霞樓」、「A-SHA」做線上購物，會讓消費者混淆，此部分侵權，判賠五十萬元。

吳健豪指出，二○二○年遇武漢肺炎疫情，若不能線上行銷、購物平台，根本無法營運。但二審法官認為，在臉書、IG行銷，或吳健豪妻子分享產品都違約，經二代同意才能在網路經營，否則僅能用招牌、報章雜誌行銷，因此判吳健豪與妻子共賠償四百五十萬元，並以兩百五十萬元假執行。

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