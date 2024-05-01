保二轉型 將擴編至3000人

內政部長林右昌（中）等人，昨出席保安警察第二總隊擴編轉型典禮。（記者陸運鋒翻攝）

2024/05/01 05:30

〔記者陸運鋒／台北報導〕近年國際情勢驟變，灰色地帶衝突及恐怖攻擊等威脅逐漸興起，我國負責防護關鍵基礎設施的保安警察第二總隊，預估將逐步擴編至三千人。內政部長林右昌昨參加保二總隊擴編轉型特種保安警力編成典禮，他指出「將強化關鍵基礎設施防護，保障國家安全」。

林右昌表示，保二總隊正式擴編轉型後，進駐的員警並非顧大門，亦不是顧崗哨，而是藉由專業訓練的保安警力，檢視所有關鍵基礎設施有什麼缺漏及防護不足之處，加強應變與改善，並致力與相關機關建立合作機制，精進防護機制、應處程序及人員專業技能，共同為社會韌性和民生安全一同努力。

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警政署表示，國家經濟秩序與民生維持高度仰賴關鍵基礎設施的穩定運作，然而許多國家面臨各種新型態的威脅，包括恐攻、滲透、無人機攻擊等態樣，有賴政府透過訓練關鍵基礎設施警力，有效善用科技警監設備，全面提升關鍵基礎設施防護韌性。

保二總隊主要維護經濟部國營事業機構、核能發電廠、科學園區等關鍵基礎設施安全，擴編保二總隊增派精銳警力至油、水、電及通訊等關鍵基礎設施，進行全面的防護工作，以成為國家經濟及安全的守護者。

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