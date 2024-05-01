越籍美魔女開卡拉OK店 賣毒給同鄉

越南籍金姓美魔女經營卡拉OK店，暗地裡卻賣毒給同鄉。圖為金女昔日艷照。（記者劉慶侯翻攝）

2024/05/01 05:30

〔記者王冠仁、劉慶侯／台北報導〕四十歲越南籍金姓婦人，年輕時容貌艷麗，中年後保養得宜宛如美魔女；她多年前嫁來台灣，更在半年前於台北市中山區條通內經營一家卡拉OK店，專做越南人生意，表面上讓越南同鄉唱歌喝酒，暗地裡卻賣毒給同鄉。台北市警局刑警大隊偵七隊登門查緝，一舉查獲上百包毒咖啡包，更逮到一名失聯移工。

警方調查，金婦嫁來台灣，先後在雙北地區做過不少小生意，直到半年多前才在中山區五條通內經營卡拉OK店，且只做越南人生意，「非我族類」都不能進去店內消費。

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因為金婦樣貌出眾、保養得宜，加上手腕靈活、長袖善舞，開店後就吸引不少越南同鄉上門。而她為攬客，也找來不少越南姊妹兼職陪酒，更容留男性越南逃逸移工充當員工，更要男員工趁酒客酒酣耳熱之際，趁機推銷毒品牟利，卡拉OK店成為「毒窟」，店內經常傳出燃燒K他命的塑膠臭味。

北市刑大接獲線報後，經布線蒐證月餘，日前登門查緝，當場查獲毒品咖啡包一百一十包、K他命卅二包，經檢驗後均含有毒品「卡西酮」成份。警方除逮捕金婦，也逮捕店內一名卅歲越南籍失聯移工服務生，並將金婦依毒品罪嫌送辦，同時正深入追查其毒品來源。

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