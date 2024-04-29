報失護照 須親辦或有委託書

（資料照，本報合成）

2024/04/29 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕雖然有民眾為了蠅頭小利而轉賣護照給不法分子，但現實中確實有人是因粗心大意才不慎遺失護照。警方提醒，在台灣境內弄丟護照要申報遺失，須親自前往各警察分局偵查隊；若找代理人幫忙，除了要有身分證件還要有委託書，而且一經申報警方無權撤銷，就算事後找到，原本的護照也會無法再使用。

依現行規定，成年者遺失護照，要親自拿身分文件到偵查隊申報；若找人代理，代理人以直系親屬或配偶為限，代理人申報時要準備相關身分證明文件及委託書，未成年者也要由監護人持戶籍謄本代為申報。

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申報過後 無法撤銷

一名警官解釋，過去曾有分居的夫妻因為吵架、爭產、鬧離婚，有人故意申報配偶的護照遺失，害對方無法出國；因此現今找代理人申辦護照遺失，只限直系親屬或配偶，且要有委託書。也有人申辦護照遺失後，沒多久又跑來偵查隊說找到舊護照要警方撤銷，但只要系統上的申報資料一送出，舊護照就只能作廢。

此外，也有民眾以舊名申辦護照後再改名，改名後卻遺失護照，這時申辦護照遺失時，仍要填寫舊的資料；如果護照效期已過才遺失，則不需要前往偵查隊申報，可以直接向外交部申辦新護照。

由於某些警分局辦理護照遺失業務太過「熱門」，工作繁重，警方因此推出獎勵規定。偵查隊同仁半年內受理件數六十五件以上、未達一百三十件者，可記嘉獎一次，受理件數一百三十件者，嘉獎二次；若上半年受理件數未達獎勵標準，可與下半年併計，但不得跨年度計算。

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