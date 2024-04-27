假期貨平台誘下單 投入千餘萬馬上被登出

宜蘭警方破獲詐騙集團，查扣40多萬贓款。（記者王峻祺攝）

2024/04/27 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣警局追查假投資地下期貨詐騙集團，經八個月溯源，聯合新北警力攻破位於新北市新莊區的機房，逮捕張姓主嫌等十人，初估逾百人受害，詐騙金額高達二億多元，全案依詐欺、組織犯罪等罪嫌偵辦，其中有三嫌遭檢方聲請羈押獲准，另七人獲交保。

百人受害撈2億 逮10嫌3人收押

警方調查，由張姓及周姓兄弟三人為首的詐團，上網招收話務機手，發給教戰守則後透過電話攬客，以「穩賺不賠」等話術誘騙民眾上鉤，再提供詐團自製的假投資期貨平台APP，讓被害者下單，營造短期大幅獲利假象，讓被害人誤以為嘗到甜頭，等投入大量資金即「被登出」，詐團單次最高得手一千多萬元。

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警方調查，詐團組織縝密，採企業化經營，成員包括財經專家、電腦工程師，用以假亂真的期貨指數走勢，透過後台控盤損益，誘騙被害人上當；其中三十五歲蔡姓被害人，誤信詐團話術加入投資，並向親友借錢投放想要大撈一筆，總計投入七百多萬元，未料被「甩鍋斷線」才驚覺遭騙。

宜蘭警方查出詐團在新莊一處辦公大樓成立話務機房，與新莊警分局組專案小組，近日動員近百名警力攻堅破獲機房，除逮捕十嫌，同時查扣四十多萬元現金、一輛保時捷、一輛賓士及電腦等贓證物。

警方在機房內發現設有招財神壇，還供奉「新台幣」，供桌上放置寫有「願以此功德迴向地基主，也可迴向自己的冤親債主」紅紙；不過警方直言，做壞事怎可能獲得庇佑。

宜蘭警方破獲詐騙集團，查扣保時捷等名車。（記者王峻祺攝）

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