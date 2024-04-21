北市執法奏效 行人地獄件數降

北市警將全面加強取締車輛不禮讓行人。（記者劉慶侯翻攝）

2024/04/21 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕據台北市警局統計，今年一月至三月發生的「車輛不停讓行人」交通事故，共有一五二件，造成一人死亡、一八三人受傷，比去年同期減少一○七件、死亡減少五人、受傷減少一四○人；此外，市警局取締的車輛不停讓行人案件，共六○七五件。相關數據顯示，修法提高罰責及全市警方加強執法後，北市車輛行經路口停讓行人的情形，有明顯改善。

台北市警局表示，道安規則規定，汽車「行近」未設行車管制號誌的行人穿越道前，應減速慢行；汽車「行近」行人穿越道，遇有行人穿越，無論有無交通指揮或號誌指示，均應暫停，讓行人先行通過。違者最重可處罰鍰六千元，並記違規點數三點，同時應接受道安講習三小時。

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桃園市日前發生皮卡車在路口左轉時，碰撞行人穿越道上的行人致死，北市愛國東路、杭州南路口，日前也發生計程車左轉時撞傷行人。北市警方分析這兩件車禍，肇事影像顯示，兩案的路口視距良好，未被遮蔽，左轉車看到對向沒有來車，就直接轉彎，駕駛人疑遭Ａ柱阻擋視線，未注意到行人穿越道上的行人，因而肇事。警方因此提醒，車輛駕駛人和行人都應有「風險認知」。

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