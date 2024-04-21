開山住持：被軟禁3年多 權狀全奪走

新北市石碇五路財神廟開山住持許昭男（見圖）指控，現任主委田朝益涉以話術詐取他父子贈與廟產後翻臉，找黑道威脅、恐嚇，斷他生路。（記者吳仁捷攝）

2024/04/21 05:30

誤信可解決三無問題 交出廟產

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市石碇五路財神廟開山住持許昭男，一年五個月前離開他創建的財神廟後，昨天首度出面表示，現任主委田朝益原本只是信眾，二○一九年田男告訴他財神廟不合法，負責人可能會被判刑，稱會改善廟方不符土地使用分區、沒有使用與建築執照及廟地產權不明等「三無」問題，要找財團來資助蓋廟，也會尊重他、讓他在廟裡安老，不料待他父子簽了廟產贈與協議書後，就被田男趕走，感嘆遭逢「乞丐趕廟公」。

稱沒欠債被逼簽本票和協議書

許昭男說，他們父子只有提供給田朝益一份贈與廟產的印鑑證明，其它設定抵押他和家人的房地產，田男都沒來找他們簽名，質疑田男偽造文書。許還說，他被「軟禁」三年七個月，所有地產權狀都被拿走，車輛鑰匙被扣、外出要先報備同意，最後連車子都被賣掉，得款也被田拿走。

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許昭男說，他將廟產贈與給田朝益五年來，土地依舊沒有合法化，他質疑田朝益說謊、偽造文書，強逼他父子簽下巨額債務協議以及本票，事實是，他沒欠田男和廟方半毛錢，要求田男拿出證據和借據。

全家人辛苦30多年 全被吞了

許男說，田男一再傷害他，他為了謀生而遠避苗栗寺廟辦法事、做法會，也遭流氓找上門威脅，斷他生路，全家人辛苦三十餘年創建的五路財神廟，遭脅迫侵占，淪為田男私有；他為了保護家人隱忍、退避多時，受盡委屈，倍感無奈，如今只求真理公道與是非對錯，但願圓滿落幕，個人造業個人擔，希望對方早日覺醒。

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