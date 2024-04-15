打擊詐欺犯罪 政院研訂專法 高額詐欺或3人以上 擬提高刑責

為打擊詐欺犯罪，行政院研訂專法，藉加強行政監管及提高刑事處罰來瓦解詐團。圖為刑事局宣導防詐識詐。（資料照）

2024/04/15 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕為打擊詐欺犯罪，行政院研訂專法，藉加強行政監管及提高刑事處罰來瓦解詐團。行政監管部分，強化金融、網路、電信等監管機制，從源頭攔詐；刑罰部分，法務部將嚴懲詐欺犯罪及保護被害人兩大方向研擬修法草案，如犯下高額詐欺或三人以上複合不同詐欺手段，將提高刑責為三年以上、十年以下。

鼓勵窩裡反 三犯一律不得假釋

打詐專法規劃懲詐的部分，包括高額詐欺或三人以上複合不同詐欺手段，提高刑責為三年以上十年以下、鼓勵詐欺犯罪成員窩裡反，自首或自白協助溯源追查，得減輕或免除其刑、犯罪所用或犯罪所得一律沒收，其他違法利得一併沒收、提高假釋門檻，有期徒刑提高為三分之二，累犯提高為四分之三，三犯一律不得假釋。

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保護被害人政策則有提供詐欺被害人諮詢轉介服務，加強法律協助、擴大詐欺被害人參與刑事訴訟程序，放寬民事訴訟選定當事人限制，減輕民事訴訟費用負擔、偵查或審判中運用調和解程序，促使被告向被害人賠償，作為量刑及上訴的考量，填補被害人損害。

打詐四箭齊發 落實被害人保護

法務部指出，除研擬打詐專法草案外，對於打詐執法利器，包括科技偵查及保障法、洗錢防制法、通訊保障及監察法等，一併研擬修正草案，藉「打詐四箭齊發」，溯源追查詐欺共犯、加重刑責與落實被害人保護，籲全民攜手防詐，支持修法，提供執法人員更有效的執法利器，以利達成嚴懲及徹底瓦解詐團等目標。

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