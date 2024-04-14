追砍?負氣? 前妻突跳車墜橋亡

蔡姓女子在台六十四線快速道路（如圖）跳車，隨後墜橋身亡。 （記者徐聖倫攝）

2024/04/14 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市五股區台六十四線快速道路，昨中午十二時許發生跳橋意外，廿六歲蔡姓女子與廿五歲黃姓前夫同乘一車往八里方向，蔡女在五股路段突然跳下車，往橋邊奔去一躍而下，當場死亡；警方初步調查，雙方疑在車上發生爭執，亦有一說是指黃男持刀追砍蔡女，警方昨仍無法確認，不排除任何可能，持續釐清，初步朝過失致死罪嫌偵辦。

前夫稱事前在車上爭吵

車上三人過失致死罪送辦

據了解，有民眾打一一○報案指出，台六十四線上一名男子持刀追著女子跑，導致女子跳橋。警方派員到場，發現蔡女已墜落至橋下的二重疏洪道，當場死亡，警方將同車的死者黃姓前夫，以及黃男哥哥情侶檔等三人，帶回警局偵詢。

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黃男向警方供稱，他們一行人往八里方向行駛，坐在後座的他與前妻發生爭執，行駛期間前妻一直要求開車門、想跳車，駕車的黃男哥哥擔心車速太快，若真的開車門跳車，恐會發生意外，因此在西向十・六公里處靠邊臨停。

車才剛停妥，蔡女第一時間就衝下車，黃男說他下車追趕，蔡女就在他面前從橋上一躍而下，他則在原地抱頭痛哭。

警方獲報趕抵，將黃男三人帶回詢問，目前只有黃男這方說詞，尚不能完全確認案情就是三人所述，不排除任何可能，警方正持續釐清，現階段暫朝過失致死罪嫌偵辦。

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