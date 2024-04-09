30年前 大度路是軋車聖地 民眾下注

警方攔查飆車族，並開出59張罰單。（記者王冠仁翻攝）

2024/04/09 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕游姓男子等人在台北市大度路飆車栽在警方手上，不少資深警察聽聞，不禁回想起三十多年前大度路的「飆車盛況」。原來當年大度路堪稱飆車「聖地」，飆車族都會趁夜色互相「軋車」，還吸引大批民眾圍觀、下注，連攤販都來擺攤，熱鬧空前。不過，飆車畢竟是歪風，更釀死傷，隨著警方大力取締以及大度路設置分隔島，飆車風氣這才消失。

一名資深刑警指出，大度路是連接北投與關渡的主要道路，隨著經濟成長、人口增加，兩地交通需求提高，政府在一九八四年拓寬。全長三公里多都是直線，還沒有設置紅綠燈，很快就被飆車族「相中」。

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自大度路拓寬後，飆車族逐漸出現，他們都趁週末假日夜晚聚集在台北端，再往關渡端飆去。有些飆車族會以騎乘的機車廠牌為區別，分成不同「量級」競賽；也有人蛇行競技、賭命飛車、低頭盲騎，各種花招與特技都有，緊張刺激名聲不脛而走，使得大度路名聲遠播，吸引民眾圍觀、攤販設攤。

大度路飆車熱潮在一九八六年邁入高峰，但這幾年間因為飆車造成的死傷也日益增加，甚至嚴重的車禍還會導致大度路交通癱瘓，為了遏止飆車歪風，警方也展開反制作為。政府於是在一九八八年在大度路施工，將大度路分隔為快車道與慢車道，飆車歪風這才走入歷史。

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