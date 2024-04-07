檢轟：刑期打13折 鼓勵多犯罪／車手總刑期23年9月 只要執行3年2月

表格

2024/04/07 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕陳姓男子與共犯於二○二一年間加入詐欺集團，當「車手」於南投縣犯案，南投地方法院一審，認定陳男犯下二十一次共同詐欺取財等罪名，每罪判刑一年一月至一年四月，宣告刑高達二十三年九月，應執行刑卻僅三年二月，南投地檢署上訴二審，質疑是等同打一三折的大優惠，犯罪愈多折扣更高，二審卻認為數罪併罰不是「商品」買賣，不存在「折扣」優惠，駁回檢方上訴。

數罪併罰非買賣 二審駁回檢上訴

特別的是，二審雖駁回檢方上訴，但也撤銷一審應執行刑的判決，二審也不定陳男的應執行刑期，二審強調，等陳男所犯刑案全部判決確定，再由執行檢察官向法院聲請定應執行刑，這樣比較適當。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，南投地院對於犯下二十一罪（十五人受害，損失共逾六十萬元）的陳男，判處宣告刑二十三年九月，執行刑卻僅三年二月，南投地檢署質疑，長達二十年七月免執行，南投地院卻對為何打了約一三折（○．一三三三）的優惠，沒有隻字片語的說明。

檢方強調，人民認為犯罪愈多判得愈重，但本案卻是犯罪次數多，反而折扣更高，有鼓勵多犯罪之嫌。

但二審也不認同一審訂的執行刑

高等法院台中分院二審卻認為，如非殺人等不可回復的犯罪，類型相同的犯罪，合併處罰時，應定較低的應執行刑，陳男每次盜領九百元至數萬元，金額不高，侵害強度不高，執行刑不宜過高，也不宜用「折扣」優惠來計算刑期，駁回檢方上訴，檢方可再上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法