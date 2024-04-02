為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

見情侶吵架 毒犯英雄救美見警逃逸撞樹

42歲黃男載著女子落跑，卻在逃逸5百公尺後，失控撞上路樹遭警方逮捕，並起獲毒品。 （記者陸運鋒翻攝）

42歲黃男載著女子落跑，卻在逃逸5百公尺後，失控撞上路樹遭警方逮捕，並起獲毒品。 （記者陸運鋒翻攝）

2024/04/02 05:30

〔記者陸運鋒／台北報導〕從事殯葬業的黃姓男子昨凌晨駕車行經台北市市民大道，遇上正在吵架的情侶檔，女方攔車求救，黃男瞬間成為「護花使者」與男方互毆搶人，警方獲報趕抵，黃男因身藏毒品怕被抓包，竟載著女子直接落跑，卻在逃逸五百公尺後，失控撞上路樹遭逮捕送辦。

警方調查，卅四歲張女與四十四歲黃姓男友因金錢觀念不合，昨天凌晨一時許在松山區市民大道六段、虎林街口起爭執及發生拉扯，張女見開車路過的灰色轎車，隨手攔車求救，並請求該車四十二歲駕駛黃男協助載她離開。

駕駛黃男讓張女上車後，張女男友萌生醋意阻擋在車前，二人上演「搶人大戰」，黃下車與張女的男友當街爆發肢體衝突；民眾見狀報案，沒想到警方趕抵時，黃男卻跑回車上，踩油門加速載張女離去。

警方見事有蹊蹺，鳴笛在後方追緝，黃男車輛行駛約五百公尺，在松隆路左轉松信路口時失控撞上人行道路樹，警方上前壓制逮人，在車內搜出大麻○．八九公克、安非他命五．九六公克及吸食器。

三人被警方帶回詢問，確認黃男攜帶的毒品與情侶檔沒關聯，黃男稱毒品是向網友所購買。警方詢後，將四十二歲黃男依毒品及傷害罪嫌送辦，與他動手的四十四歲黃男也依傷害罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播