見情侶吵架 毒犯英雄救美見警逃逸撞樹

42歲黃男載著女子落跑，卻在逃逸5百公尺後，失控撞上路樹遭警方逮捕，並起獲毒品。 （記者陸運鋒翻攝）

2024/04/02 05:30

〔記者陸運鋒／台北報導〕從事殯葬業的黃姓男子昨凌晨駕車行經台北市市民大道，遇上正在吵架的情侶檔，女方攔車求救，黃男瞬間成為「護花使者」與男方互毆搶人，警方獲報趕抵，黃男因身藏毒品怕被抓包，竟載著女子直接落跑，卻在逃逸五百公尺後，失控撞上路樹遭逮捕送辦。

警方調查，卅四歲張女與四十四歲黃姓男友因金錢觀念不合，昨天凌晨一時許在松山區市民大道六段、虎林街口起爭執及發生拉扯，張女見開車路過的灰色轎車，隨手攔車求救，並請求該車四十二歲駕駛黃男協助載她離開。

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駕駛黃男讓張女上車後，張女男友萌生醋意阻擋在車前，二人上演「搶人大戰」，黃下車與張女的男友當街爆發肢體衝突；民眾見狀報案，沒想到警方趕抵時，黃男卻跑回車上，踩油門加速載張女離去。

警方見事有蹊蹺，鳴笛在後方追緝，黃男車輛行駛約五百公尺，在松隆路左轉松信路口時失控撞上人行道路樹，警方上前壓制逮人，在車內搜出大麻○．八九公克、安非他命五．九六公克及吸食器。

三人被警方帶回詢問，確認黃男攜帶的毒品與情侶檔沒關聯，黃男稱毒品是向網友所購買。警方詢後，將四十二歲黃男依毒品及傷害罪嫌送辦，與他動手的四十四歲黃男也依傷害罪嫌送辦。

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