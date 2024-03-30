菸蒂怪賊 16年後現形

南投縣陳姓男子十六年前到民宅和彩券行偷竊，兩處都留下菸蒂，當時警方有採集DNA，但未能比對出相符的，一直到去年八月才找到相符的DNA，揪出這名菸蒂怪賊。（示意照，記者陳鳳麗攝）

2024/03/30 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣一名陳姓男子，十六年前到一處民宅及一家彩券行偷竊，將財物搜刮一空，兩處都留下菸蒂，當時警方有採集DNA，但未能從資料庫找出竊賊，後來陳男在其他縣市犯案也被採到DNA；警方於去年八月終於根據DNA比對，查出陳男犯下當年的民宅和彩券行竊案，南投地院近日依竊盜罪將他各判刑三月，合併應執刑五月，可上訴。

持續犯案 DNA揪賊

現年五十五歲的陳姓男子，二○○八年二月和六月間，分別到南投縣一處民宅和一家彩券行闖空門，其中在民宅偷走現金五千元，另外把蜂巢式無線電話、電視機都搬走；另在彩券行偷走現金三千五百元、電視機和一疊刮刮樂彩券。

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陳男當時一面行竊、一面抽菸，抽完順手把菸蒂丟在地上，民宅的屋主和彩券行老闆報案後，都有撿起菸蒂交給警方，南投縣警方將菸蒂送驗採集DNA，但當時除比對出兩件竊案現場菸蒂採集的DNA是同一人，未能從資料庫找出DNA相符者，無法揪出竊賊。

去年八月下旬警方從DNA資料庫中，比對出與陳男十六年前菸蒂留下的DNA相符，草屯警方依鑑定書結果重新偵查該案，陳男也自白承認這兩件竊案是他做的。

南投地院法官近日審結該案，法官審酌陳男有毒品、偽造文書等前科，素行不良，但因陳男自白坦承犯案，及其偷竊財物的價值，依修法前的刑法第三二○條第一項竊盜罪，各判處有期刑徒三月，應執行有期徒刑五月。

據了解，陳男犯下兩起偷竊案時，因先前資料庫沒有他的DNA建檔，二○一二年修正實施去氧核醣（DNA）採樣條例，擴大採集DNA強制採樣範圍，陳男後來在其他縣市犯案並被採集到DNA，警方才得以比對出，陳男就是十六年前犯下兩件陳年舊案的菸蒂怪賊。

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