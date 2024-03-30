槍擊數發部 火力強大避重就輕 收押

張盛德持霰彈槍及手槍犯案，對來源避重就輕。（資料照）

2024/03/30 05:30

〔記者張文川／台北報導〕在南投清境農場經營民宿與登山隊的五十四歲男子張盛德，自稱不滿政府抗中政策、數位發展部亂花錢，廿八日上午持兩把長短槍枝到台北市延平南路，下車持霰彈槍走進數位部，朝門牌、大門連開三槍，被當場壓制依現行犯逮捕，台北地檢署前晚複訊後聲押禁見；台北地院法官昨開羈押庭，訊後認為張男槍彈火力強大，卻對來源避重就輕，推稱「是在臉書一頁式廣告買的」，說詞可疑，是否有共犯尚待調查，有勾串、反覆實施犯罪之虞，裁准羈押禁見。

檢察官前晚複訊後聲押張男，北院開庭後認為，張男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例之非法持有槍枝與子彈罪、持槍於公共場所開槍射擊罪，是否有共犯參與？張男上樓至數發部二樓的實際舉止為何？仍待檢察官調查釐清，有勾串、湮滅證據之虞。

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裁定指出，張男的槍彈數量甚鉅，火力強大，對於槍彈來源避重就輕，供稱是在臉書一頁式廣告，加對方LINE詢問購得，法官認定他有非法持槍的強烈動機及行為，有反覆實施同一犯罪之虞。

張男向檢方自承，他在本月廿日、廿一日有先到數發部探勘地點，法官依此認定他是預謀犯案，嚴重危害公共安全，為確保後續追訴並預防再犯，有羈押必要，故裁定羈押並禁止接見、通信。

張盛德持霰彈槍及手槍犯案，對來源避重就輕。（資料照）

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