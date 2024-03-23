柯文哲嗆聲：蔣預算多編９千萬／蔣市府反擊：費率合約是柯簽的

蔣萬安（見圖）與柯文哲因北市警局監視器案隔空交火。（記者甘孟霖攝）

2024/03/23 05:30

〔記者李文馨、楊心慧、甘孟霖、陳政宇／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲與蔣市府為了台智光公司獨攬北市警用監視器案互嗆，柯質疑當年他編列的監視器網路傳輸費預算為四．六億元，蔣上任變成五．五億元。北市府聞言反批，柯任內於二○一七年簽下警察局監視器的網路費率合約，定下三Ｍ網路傳輸費率二千二百元，蔣上任後才砍成二千一百元；民進黨也質疑，柯文哲當年握有行政權，卻「和魔鬼妥協」。

民進黨：柯握行政權卻和魔鬼妥協

前台北市長郝龍斌二○一二年與台智光簽訂期限廿五年BOT案，台智光可優先與市府各單位簽約承攬網路傳輸服務，二○一七年柯任內，警方與台智光簽訂台北市監視器網路傳輸服務合約。

請繼續往下閱讀...

柯文哲昨說，該網路傳輸契約是在郝時代簽約，一簽廿五年，他任內一直想解約，但經法務局、資訊局研究無法解約；柯質疑蔣上任後，預算從四．六億暴增為五．五億元。

北市府副發言人李政軒說，柯市府二○一七年、二○二一年議定費率，二Ｍ傳輸費每支攝影機每月一四七六元、三Ｍ二千二百元，「約你簽的、費率你訂的，柯主席會不會覺得柯前市長怪怪的？」該費率今年編列五．五億元，比去年多九千萬元，是因為依照二○二二年（柯文哲任內）的議會決議但書，二Ｍ全面升級為三Ｍ，且監視器數量增加。

李政軒說，若柯在任內覺得此案奇怪，為何還要簽約，對費率也毫無作為，柯當年是否失職？經蔣市府與台智光議價，才將費率調降一百元。

藍綠齊轟柯文哲二○一七年簽下合約及訂定費率，卻推責蔣市府，民進黨團總召簡舒培表示，柯指控廠商有問題，卻未議價、砍價，柯才有問題。

國民黨市議員游淑慧說，蔣上任後將三Ｍ二千二百元砍成二千一百元，因監視器數量不同才致預算總價較貴，柯刻意誤導視聽。

民眾黨台北市議會黨團總召陳宥丞說，柯任內的最後一件公文，是要求接任的市府注意此案，蔣照單全收業者要求又說不清楚，才拉柯下水；民眾黨發言人吳怡萱稱，三Ｍ從二○二二年到二○二三年只有調降、沒拉升。

傳輸費與民間比 北市府被貴一億

據指出，蔣市府編五．五億元預算送市議會審議，府內發現台智光的一般企業型傳輸費率每月一七六一元，對北市府卻收二千二百元，以全北市監視器數量換算，價差達一億元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法