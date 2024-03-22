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《詐領四千九百元出席費 緩刑兩年》褫奪公權定讞 台東議員黃碧妹將解職

2024/03/22 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕親民黨籍蘭嶼鄉的台東縣議員黃碧妹，因詐領議會定期大會兩天的出席費四千九百元，依貪污罪被褫奪公權定讞，將解除議員職務。縣選委會則說，蘭嶼縣議員應選名額一席，根據地方制度法必須辦理補選，補選作業由中央選委會處理。

黃碧妹對此判決結果表示「很委屈」，雖然未來沒辦法任議員替鄉親發聲爭取資源，但她還是會以別的方式繼續為蘭嶼服務；議長吳秀華表示，議會尚未收到正式通知，待收到相關文件，會依法處理。縣政府民政處長林宏義說，縣議員解職案應是由中央發布，非屬縣府權責。

黃碧妹是台東第十六選區蘭嶼鄉選出的縣議員，本案發生於上一屆議員任內。判決指出，黃碧妹偽造有出席前兩天議程，致縣議會承辦人員陷於錯誤，支給兩日的出席費、交通費、膳食費，共詐領四千九百元。

台東地院一審依公務員利用職務上機會詐領財物罪，將黃碧妹判處一年十月徒刑，緩刑兩年，支付公庫十五萬元，褫奪公權一年。

黃不服上訴，花蓮高分院去年八月駁回上訴。黃再上訴最高法院，堅稱只是誤領，總價值僅四千九百元，懲罰過苛，量刑過度評價、輕重失衡，最高法院評議後駁回上訴，全案定讞。

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