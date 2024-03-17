PO個資協尋欠債人 錢沒討回 反吃官司

網友透過臉書等社交軟體公開張貼欠款人照片及完整個資，已涉犯個人資料保護法。（圖經馬賽克處理，取自臉書，記者吳昇儒翻攝）

2024/03/17 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕「某某人欠債不還，直接封鎖搞失聯，幫忙找到者，奉上紅包」，不少民眾不慎借錢給惡劣的債務人，遭斷聯加封鎖，擺明不想還錢，債主只能自力尋人，有些人會把相關資訊貼在臉書等社交軟體請網友協尋，但常直接將債務人的照片、個資一併公開，殊不知此舉已違反個資法，非但無助討債，恐怕還得吃官司。

違反個資法 多人被判刑

新北市吳姓男子前年與蔣姓男子有投資糾紛，將雙方的對話內容及蔣男住處、財務狀況，公開於臉書和其住處的公用電梯內，被法院依個人資料保護法判處三月徒刑。

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台南市洪姓男子去年為了向李姓友人追討賭債，多次將對方個資貼在臉書上，請網友幫忙尋人，結果洪男也被法院判處七月刑。

不要完整公開 以免觸法

律師林富貴指出，任意在社群媒體張貼他人個資，已觸犯個資法，包含姓名、身分證字號、地址、電話號碼及可識別的人像，都必須經過當事人同意才能使用；倘若真有請網友協尋的需求，建議須於頭像打馬賽克，並隱匿部分姓名、門號、地址資訊，不要完整公開，以免觸法。

打民事官司 合法追債務

律師房彥輝表示，民眾處理金錢糾紛，應透過民事訴訟方式解決，確定判決後再聲請強制執行財產；判決確定前，向法院聲請假扣押，提前查封及強制執行，以防對方脫產或隱匿財產。若為了討債而委請討債公司幫忙催討，若討債公司的手段涉及不法，債主也得面臨官司。

留言沒分寸 也會挨告

有些債主會貼出女性對象的相貌照片，部分網友會留言品頭論足、或攻擊性語言，甚至大談性交易價碼，無論是認真或開玩笑，欠款人若因此感到不適，也可告網友涉性騷擾或公然侮辱，民眾千萬不要為了逞一時口舌之快而誤觸法網。

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