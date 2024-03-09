ＡＣＥ王牌交易所虛幣詐騙案 第３波約談／創新新零售女總 300萬交保

檢警偵辦虛擬貨幣交易平台「ACE交易所」涉嫌詐欺案，昨約談創新新零售總經理李燕南（左一）。（記者王定傳攝）

2024/03/09 05:30

手拉區塊鍊執行長 300萬交保

〔記者王定傳、吳仁捷／綜合報導〕檢警偵辦「ACE王牌交易所」涉嫌詐欺案，七日發動第三波行動，約談該集團負責虛擬貨幣營銷的前領導人陳錦暘、銷售虛幣的上櫃公司「創新新零售」前總經理李燕南，及涉操控虛幣價格的「手拉區塊鍊」公司執行長姜建良等十四人；台北地檢署複訊後，昨晚陸續諭令姜建良、李燕南各三百萬元、陳錦暘等九人各一百萬元交保，均限制出境出海，聲押吳姓、王姓、劉姓等三名營銷團隊「分會長」。

3名營銷團隊分會長 聲押

據「創新新零售」發布的重訊，李燕南工作經歷包含某媒體集團總經理特助等，去年一月接手創新新零售總經理，前天被約談後，已被調整職務為顧問。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，該集團以傳銷手法包裝，集團透過網路社群發布行銷資訊，以比特幣近年漲幅為例證，誆稱虛幣是最新科技，吹噓部分虛幣具有變現價值、後勢看漲，且由專業團隊帶盤操作，並成立多個分會，誘騙被害人買入不具經濟價值、俗稱的「垃圾幣、空氣幣」，待發現幣價跌落或無法流通變現，才知受騙。

檢警一月起已發動兩波行動，聲押禁見ACE創辦人潘奕彰、自稱「系統之神」的林耿弘、建業法律事務所所長王晨桓等人獲准，追查發現協助洗錢的共犯，各分會嚴密分工，還辦理教育訓練課程，教導以話術引誘被害人購幣，朋分利潤。

檢方前天指揮新北市刑大、台北市調查處等，動員七十名警力兵分十五路發動搜索，拘提陳錦暘等十四人到案，查扣現金三百萬，依詐欺、洗錢、違反銀行法等罪嫌偵辦。

專案小組迄今已查扣現金及虛幣共四億八千多萬元，新北市刑大科偵組長林敬隆表示，本案被害者逾千人，籲被害人踴躍出面報案，極有機會領回被騙的血汗錢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法