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首頁　>　社會

查毒「黑吃黑」冰糖換K他命 士林警遭求刑12年

2024/02/27 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕台北市警局士林分局警備隊警員陳信安，涉夥同曾以掉包毒品「黑吃黑」而被判刑、已被警方汰除的警專學長張晉維等人，模仿張男之前犯罪手法，佯裝毒品買家，趁賣家面交時予以盤查，再拿微量Ｋ他命混冰糖「掉包」真的Ｋ他命並轉賣獲利，新北地檢署昨依違反貪污治罪條例中的「侵占職務上持有之非公用私有財產」等罪嫌起訴陳、張等四人，並對陳男具體求刑十二年、張男十五年。

聯手「黑吃黑」免職警 故技重施

檢警調查，張男在擔任基隆市政府警察局第一分局南榮路派出所警員期間，涉夥同男子林博涵，以查緝毒品後掉包販售手法「黑吃黑」，一審法院判他五年六月，目前尚在高院審理中；張男案發後已被免職。

檢方調查，陳男為牟不法利益，涉勾結張男、林男及男子丘翊廷犯案，眾人分工方式，由張、林兩人負責將微量Ｋ他命混入冰糖內以夾鏈袋分裝，丘男等人喬裝成買家，趁面交時，陳男隨即現身盤查，林男再趁隙掉包賣家的Ｋ他命轉交張男出售；眾人以上述手法犯罪總計得手三次，其中林男、丘男獲利共四十四萬餘元。

張、林兩人另加入詐騙集團，負責收購人頭帳戶，並勾結某銀行行員提高人頭帳戶每日ATM提領上限額度，經檢察官陳佳伶研析事證發現張男曾任警察，疑勾結現職警察從事不法犯行；檢察官陳香君接手後指揮警方追查發現陳男涉入此案，並將陳、張等四人聲請羈押禁見獲准。

遭汰除警再犯 檢求重刑15年

檢方認為，陳男自甘墮落與張男共謀犯案，甚至湮滅手機內毒品交易對話紀錄，所為嚴重敗壞官箴，損及警譽；張、林兩人已有毒品黑吃黑紀錄，竟又加入詐騙集團，並變本加厲仿效前案「空手套白狼」方式與陳男犯案，惡性重大，品行極其頑劣，對張男求刑十五年，陳男、林男均求刑十二年。

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