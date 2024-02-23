纜車爬坡墜落 豐原高球場5人傷

軌道車上的高爾夫球車也下滑撞擊停車基座。 （民眾提供）

2024/02/23 05:30

軌道車鋼纜線意外斷裂 中市勞檢處今將稽查是否違反職安法

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原高爾夫球場昨天下午發生軌道車鋼纜線意外斷裂事故，造成四男一女共五人受傷，其中兩名男士因年紀較大，分別八十及六十幾歲，骨折傷勢比較嚴重，其餘皆輕微擦挫傷，皆無生命危險；球場人員表示，軌道車皆有定期保養，事故原因有待釐清，台中市勞動檢查處預計今天進行稽查。

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昨天下午三時許，台中市消防局接獲報案，陸續派遣五輛救護車，救護人員馳抵現場，發現軌道長約卅多公尺、坡度約四十度，一輛軌道車載著球友、桿弟等五人與一輛高爾夫球車，爬坡約十餘公尺，不料，鋼纜突然斷裂，軌道車瞬間往下滑，撞擊下方停車基體，造成球友、桿弟等五人受傷，分別送潭子慈濟醫院與豐原醫院救治。

若違法 將勒令停工並開罰

針對纜線斷裂原因，警方表示，目前原因不明，將先保留證據；台中市勞動檢查處表示，五名傷者中有一名是桿弟（勞工），今天將派員稽查，若業者違反職業安全衛生法，將勒令停工，並最高可開罰卅萬元。

中部第一座高球場 視野極佳

豐原高爾夫俱樂部的球場，創立於一九六二年，是中部第一座高爾夫球，具有六十二年歷史。因位在豐原區公老坪台地，居高臨下，視野極佳，天晴時可遠眺台中港、石岡水壩，甚至大雪山，是地方士紳打球聚會之所。

豐原高爾夫球場接駁球友的纜車，明顯可見纜線斷裂，造成5人受傷。（民眾提供）

豐原高爾夫球場的軌道車，軌道長約30幾公尺。（民眾提供）

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