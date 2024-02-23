自由日日shoot》幕後首腦楊展越 潛藏境外通緝

律師閻道至（右）曾在台鐵普悠瑪列車翻覆案替司機員辯護、多次登上媒體版面。（資料照）

2024/02/23 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕律師閻道至涉外洩運毒集團車手的偵訊內容及案卷資料，昨被依洩密、藏匿人犯等罪起訴。此案在台接應毒品的共犯，在陸續被檢調溯源揪出及偵查起訴，現已上訴高等法院審理中，其中運毒集團首腦楊展越，因一直躲在境外指揮運毒，台北地檢署已發布通緝。

檢調偵辦本件跨國運毒案，從收件的車手葉丞恩開始收網，突破葉的心防後，揪出上手蔣文舜，並意外查出律師洩密的案外案，最後順藤摸瓜，進一步查出隱身國外的全案總指揮是楊男；檢調已與相關國家的執法機關合作，分享該跨國運毒集團情資，以利追緝楊男到案，並落實拒毒於境外的反毒政策。

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檢調查出，楊展於去年三月自馬來西亞寄衣服包裹來台，裡面夾藏含有甲基安非他命成分的結晶六十三顆，淨重二點六公斤，為躲避查緝，將包裹寄到台北市一家旅館，署名「NICK LIM」收件。

不過包裹寄來台灣後，被關務署台北關人員查知內藏安毒，通報桃園市調查處偵辦，調查幹員為免打草驚蛇，派員將該包裹投遞至指定旅館並暗中埋伏，趁葉男取件時將其逮捕；葉落網後供出，上手蔣文舜以三萬元代價指示他到旅館收取「石頭」包裹。

檢調根據葉、蔣間的通聯對話，查出蔣以「ROCK NICK」名義訂房，循此線索掌握蔣的行蹤，去年五月十六日收網逮獲蔣男，又進而破獲閻男涉助蔣男蒐集偵查機密及滅證等犯行的案外案。

北檢先依共同運輸第二級毒品罪起訴蔣、葉二人，台北地院考量二人認罪、供出毒品上手，有利檢方查緝幕後首腦，適用毒品危害防制條例減刑規定，日前蔣、葉二人各判刑一年十一月、一年九月，給予緩刑五年、二年，全案上訴審理中。

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