自由日日shoot》法界：強化防範 應檢討妨害司法罪章

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2024/02/23 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕近年已發生多件律師淪為犯罪集團的軍師或跑腿，當他們被抓包，移付懲戒後，律師懲戒委員會多僅做成停職等處分，但停職並非永遠，只要期滿「又是一尾活龍」，相較於美國動輒吊銷執業執照，司法實務界人士認為，我國對於違反職務義務的律師懲戒，顯然保守得多。

停職力道不夠

可仿美制吊律師牌

律師屢傳利用職務上陪偵、閱卷等權利，外洩偵查秘密、串供、甚至滅證，為挽回「在野法曹」信譽，律師法二○一九年大修，增加規範密度，並規定觸犯貪污、行賄、侵占、詐欺、背信或最輕本刑一年以上之罪的律師，應付懲戒。

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法條雖經修正，但律懲會的觀念卻仍保守，每每審到這種嚴重違反職務義務的懲戒案，多僅停止執行職務數月，看似嚴重侵害工作權，但相較於當犯罪集團報馬仔所獲得的豐厚報酬，嚇阻力道仍低。一名法官直言，若要匡正亂象，應仿美國重懲。

該法官解釋，律師有法律特許的閱卷、接見等權利，就須負起特別義務，若不遵守規定，違反信賴關係，形同背信，在美國是非常嚴重的事，常見以取消執業資格方式吊照重懲，我國若要提高律師權威，也從此一方向思考，勇於淘汰老鼠屎；此外，針對這類濫用律師特殊權利的犯行，也可思考在律師法內增列刑則。

陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔表示，此類案件不斷發生，代表我國相關制度需要補漏。首先是法律人的倫理規範，雖然國家考試要考，但是對學生而言缺乏切身感受，淪為紙上規範，教育端需要加強；第二，律懲近年來已大幅改革，但是罰則不夠，有些情況不只要停止執行律師業務，甚至應該除名。

林志潔指出，司改國是會議曾決議應檢討妨害司法罪章，她建議重新檢視，可望成為防範此類事件的重要關鍵。

真理大學法律系教授吳景欽則認為，刑事訴訟法規定律師對於閱卷內容，不得「非正當目的」使用，但哪些行為屬於不正當，文義不夠明確，讓律師執業形同走鋼索，一不小心就觸法。

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