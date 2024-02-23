自由日日shoot》又見監控偵訊 示警毒團滅證／名律師淪明仁會軍師

律師閻道至曾在台鐵普悠瑪列車翻覆案替司機員辯護、多次登上媒體版面。（資料照）

2024/02/23 05:30

曾替普悠瑪司機辯護

〔記者錢利忠／台北報導〕曾在台鐵普悠瑪列車翻覆案替司機員辯護、多次登上媒體版面的知名律師閻道至，竟收錢淪為竹聯幫明仁會桃園分會組長蔣文舜的「軍師」，助蔣男掌握檢調的偵查機密及滅證！

閻道至涉收20萬洩密

檢調在一件國際毒郵包案中逮捕取貨車手葉丞恩，溯源查知蔣男是葉的上手，閻道至涉收受廿萬元，在蔣的指示下為葉男辯護，藉此助蔣蒐集偵查機密及指導他丟棄手機和藏匿，台北地檢署昨依洩密、藏匿人犯等罪將閻男起訴，並分一件「律他案」將閻男移送律師懲戒委員會；由於閻的涉案情節不輕，法界人士認為其恐面臨停職等處分。

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提醒毒團上游丟手機

全案起於明仁會去年三月高調辦春酒，挑戰公權力的囂張行為被行政院長陳建仁飭令嚴辦；調查局台北市、桃園市調查處蒐證查出，蔣男等明仁會幫眾涉以航空貨運快遞方式，自馬來西亞走私黑市價約三百萬元的二點八公斤二級毒品安非他命，去年五月逮捕負責收貨的車手葉男。

蔣男為了探查檢調偵查行動，花廿萬元請閻男為葉男辯護，閻指示不知情的尤姓律師陪同葉男應訊，事後將葉的供述及羈押庭上卷證資料回報給閻，閻再致電蔣，提醒葉已供出蔣的身分及FaceTime帳號，請蔣趕緊丟棄手機滅證與藏匿。

所幸在檢調警追緝下，仍將蔣男查獲到案，比對相關被告供詞後，台北市調查處發現，蔣、葉的供詞配合得天衣無縫，而已招供的葉男在閻前往看守所辦理律見後即更換律師，顯然有疑點，細究後才發現葉不認識閻，葉也供出閻是蔣指派來的律師。

被起訴及移送律懲會

閻男遭法辦後，承認收費廿萬元及在蔣指示下幫葉辯護，檢調搜索其律所及從扣案手機、平板電腦中，也查獲閻與蔣的通聯對話紀錄截圖等事證，昨將閻男起訴及移送律懲會議決。

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