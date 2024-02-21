犯嫌關係複雜 兩把關鍵衝鋒槍照片有異

孔祥志與謝俊誠手機中的槍枝照片，兩把槍的照片有多處細節不同。（讀者提供）

2024/02/21 05:30

〔記者王捷／台南報導〕學甲八八槍擊案因為光電、政治，在案發後成為焦點，起初被認定是藏鏡人的王文宗，後來證據不足洗脫嫌疑，但檢警為何認定王文宗是主謀？是因為在槍手孔祥志與謝俊誠手機看到兩把衝鋒槍的照片，而洪政軍落網後，手機也出現王文宗照片，加上王文宗是郭再欽與謝財旺政敵，因此被認為是主謀，相關犯嫌背景構築複雜的人際關係，檢方未來上訴仍有多處攻防關鍵。

案發後第一時間，檢警由犯案車輛查起。槍手孔祥志是從學甲搭白牌車到中西區的武聖夜市，再步行到花園夜市騎犯案機車，一路騎到學甲區開槍，而這輛犯案車輛停半個月，是前花園夜市的管理員郭建彰來看管。

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郭建彰落網後矢口否認參與犯案，只表示「有人」要他顧車，至於是誰？他也忘了，由於郭建彰曾是台南一名角頭的司機，導致警方調查錯誤，讓學甲分局碰到瓶頸，最後警五分局組成調帶小組，除了監視器外，還調出所有拍到犯案車輛的行車紀錄器，才追出槍手孔祥志在案發半個月前，把機車從學甲騎到花園夜市放，在案發當天則搭白牌車到武聖夜市，步行到花園夜市取車犯案。

白牌車司機李奇漢與槍手孔祥志是兒時玩伴，疑有吸毒紀錄，警方在他身上找到突破口，他自稱在不知情的情況下，曾載送孔祥志到武聖夜市，他根本不曉得孔祥志下車後會步行到花園夜市，又取犯案用機車，對於事後燒毀犯案衣物一事也表示不知情。

由於孔祥志是洪政軍的小弟，因此鎖定平時洪政軍搭乘的車輛，而平常替洪政軍開車的楊展華也被警方列入調查對象，從行進路線分析，學甲分局發現楊展華與謝財旺的姪子謝俊誠曾去台北找廣告公司老闆蔡金郎，而謝俊誠與孔祥志的手機裡都有一把衝鋒槍的照片，在沒有查出槍枝的情況下，警方認定槍枝是由蔡金郎提供。但是，孔祥志與謝俊誠手機中的槍枝照片，兩把槍的照片有多處不相似細節，最後一審採信律師辯詞，判蔡金郎、謝俊誠無罪。

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