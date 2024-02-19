太魯閣又見詐彈 冒名高閔琳索4千萬

太魯閣國家公園管理處17日接獲恐嚇信件，一封署名「高閔琳」的電子信件指稱，已在太魯閣國家公園內放置8顆遙控炸彈，向園區勒索4000萬元。（中央社）

2024/02/19 05:30

恐嚇手法與去年、本月7日案件雷同 用語非台灣慣用 警懷疑中國籍男子犯案

〔記者王錦義／花蓮報導〕又是惡作劇？太魯閣國家公園管理處十七日下午接獲恐嚇信件，冒名高雄市觀光局長「高閔琳」宣稱在園區內放了八顆遙控炸彈並勒索四千萬元，恐嚇的手法與去年、本月七日恐嚇案件雷同，警方接獲報案後，加強園區內查察，並呈報刑事警察局追查。

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台灣各大風景區、觀光景點經常收到放置炸彈的恐嚇信，警方研判來自境外的ID隨著國內新聞熱度隨機發送惡作劇信件，像是這個月花蓮縣考古博物館登上熱門新聞版面，隨即馬上收到恐嚇信，最近太魯閣國家公園有春節熱門新聞也馬上收到恐嚇信。

警方指出，十七日下午接近五點左右，太魯閣國家公園管理處首長FB信箱，遭署名「高閔琳」寄發恐嚇信件，該信件指稱，已經在太魯閣園區內各處安放了八顆遙控炸彈，如果不希望引爆，請準備四千萬元，限時聯繫至指定的FB信箱，會告知其銀行帳號。

太管處接獲後，立即向新城警分局報案，警方除立即呈報警政署刑事警察局，並會同太管處及保七第九大隊組成應處小組，針對太魯閣國家公園內加強巡邏及查察，直到目前尚未發現可疑人士或可疑物品，相關人員持續針對太魯閣轄區持續加強巡邏及查緝。

警方研判，這次的詐彈恐嚇郵件，首次勒索四千萬元，FB郵件中提及準備四千萬元「台幣」，並非台灣慣用常說的新台幣，本月七日，包括太管處、花蓮考古博物館及陽明山國家公園等單位的首長FB網路及信箱上，都遭到留言放置炸彈恐嚇案件，由於恐嚇的手法和語氣，與去年的案件雷同，因此懷疑本案仍是曾在台灣留學的中國籍張姓男子所為。

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