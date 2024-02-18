基隆消防局長被爆有小三 請辭獲准

基隆市消防局長向永財遭踢爆有小三；向永財稱與照片中的女子合照已是6年前的往事，太太也知情。（民眾提供）

2024/02/18 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕已婚的基隆市消防局長向永財，前天遭爆料有「小三」，他與女子的親密出遊、親吻等照片也隨之外流，向永財否認照片中女子是小三，表示二人是普通朋友，照片是遭人從電腦中盜取、且是六年前的事，不過他昨天下午仍請辭局長職務獲准；局長一職由基市消副局長翁藝瑛暫代，成為基隆市消防局的首位女性局長。

基隆市長謝國樑原本於昨天上午受訪表示，會儘快釐清實際情況及處理方式，對此事表達的尺度與基調，與前天的說法差距不大；不過到了下午，向永財就請辭消防局長獲准，由副局長翁藝瑛暫代。

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向員請辭獲准後，基隆市政府對外表示，感謝向永財這段期間在工作崗位上的付出與努力，消防局會持續為市民的生命財產安全把關。

向永財稱六年前的事

太太也知情

爆料內容和照片在前天散布出來後，民進黨基隆市議會黨團前總召張顥瀚與議員鄭文婷，要求市府立即徹查；張顥瀚說，擔任機關首長的一言一行都應為表率，向永財的人事任用案就有問題，引起很多基層人員不滿，現又爆出私德和財務問題，要求市府政風單位徹查。

鄭文婷表示，向永財指稱這段不倫戀發生在六年前，太太也知情，並指責有人侵入他的電腦取得照片等，說詞意在模糊這段婚外情的焦點。

鄭文婷認為，政治人物的私德須受到公眾檢驗，向永財帶領的是全基隆市的消防、義消人員，言行是數千人的表率。

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