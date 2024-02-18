罕見判決 法界：監視不能逾越比例原則

示意圖

2024/02/18 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在特定對象住所外架設錄影器材監視對方，並無觸法之虞？玄奘大學法律系助理教授、律師錢炳村表示，本件監視「小三」住所案，在司法實務上是相當特殊的案例，人妻在公共空間裝監視器正對著小三門口，小三的出入等於全天候遭監控，小三雖主張隱私權遭侵犯，法官仍准許採為證據。但不少類似判決卻顯示，法官認為公共空間活動仍應受隱私保護，其中刑事對證據的認定尺度比民事嚴格，同樣證據受民事庭採納，到了刑事庭卻可能成立妨害秘密罪，也就是說，關鍵在於「比例原則」有無逾越的問題。

監視器是否構成侵權，要看是裝在公領域還是私領域，如果是前者，基本上沒有侵害隱私權問題，應不構成侵權；如果是後者，就會因為侵害隱私權而成立侵權行為，當事人得依此請求賠償。

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不過實務上有不少案例顯示，即使監視器裝在公共空間如樓梯間、眾人共用的走廊等處，因鏡頭拍到特定住戶的全家活動，等於全天候監控對方，特定住戶認為隱私被侵犯，控告民事侵權，法官也判勝訴。

士林地院就曾在判決書指出，如設置監視器對準公寓大廈住戶，因可獲取其於該公共空間活動等私人相關生活作息的動態資訊，縱係住戶基於其個人安全保障考量而設置，然於未經該大樓社區住戶一致同意裝設前即私自裝設，即有侵害他人生活隱私權情事。

法官認為，未經管委會同意「私行裝設」監視器不僅有問題，無管委會或經管委會同意的監視器，也應注意「監看、攝錄」的方向，因為其他住戶在該公共空間活動仍應受隱私保護；因此，為避免擔負刑責或民事賠償，裝設監視器時仍應注意拍攝角度，以免逾越比例原則而挨告。

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