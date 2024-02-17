基消同仁︰向永財常帶X老師赴宴 不是秘密

基隆市消防局長向永財指出，他與該名女子合照是6年前的事，兩人是普通朋友。 （民眾提供）

2024/02/17 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市消防局長向永財擔任局長十個月期間，領導風格強勢，心直口快，有什麼說什麼，有基層同仁認為，可能他在言談中得罪了人，自己都不知道；此外，向上任後，去年八月進行一波科室主管人事調動，可能有人對新人事案不滿，刻意蒐集資料對外爆料。

向局長領導風格強勢

另有同仁透露，照片中的女子是一個旗袍社團的成員，從事過直銷行業，外界尊稱她為「X老師」，向永財擔任一大隊、二大隊大隊長時交友廣闊，常帶著「X老師」赴宴，因他未刻意避諱，此事早已是公開的秘密。

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X老師曾從事直銷行業

向永財今年六十二歲，與在基隆市政府上班的妻子婚後，育有一子二女，兒子和女兒也都在政府單位工作，一家都從事公職。

向永財從基層消防員做起，從小隊長、分隊長，通過消防三等特考後，升任一一九勤務指揮中心科長、一大隊大隊長、二大隊大隊長，去年四月獲基隆市長謝國樑拔擢擔任局長，從事消防工作長達四十二年，消防、救災等專業能力無庸置疑。

他上任後，推動多項為民服務革新作為時，也為消防員向基隆市政府爭取福利，比如消防隊員搶救民眾，若將OHCA患者（到院前心肺功能停止）救活，可獲市長頒發一萬元獎金；冒險進火場等危險程度高的救援，會提報給予冒險犯難二千到三千元不等的救災獎金，以及提供生日禮券等，多數基層同仁認為他是一位會照顧下屬的長官。

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