為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

通緝犯兄弟潛逃馬國詐騙 籌設機房被逮

台籍詐欺通緝犯潛逃東南亞，刑局提供馬國情資，馬國警方攻堅機房逮八人。（資料照）

台籍詐欺通緝犯潛逃東南亞，刑局提供馬國情資，馬國警方攻堅機房逮八人。（資料照）

2024/02/17 05:30

馬國警方逮捕陳姓兄弟檔等4台籍嫌犯 等待遣返中

〔記者邱俊福／台北報導〕專門從事詐欺機房的陳奕安、陳昱呈兄弟檔，分別遭通緝潛逃境外，上月間招募成員後，在馬來西亞吉隆坡一處社區大樓會合，籌劃設置詐欺機房重操舊業，刑事局電信偵查大隊、國際科掌握情資通報馬國警方，上月卅日一舉攻堅搗破，共逮捕陳姓兄弟檔等八人，其中三男一女為馬籍共犯，目前陳姓兄弟檔等四名台籍嫌犯拘留於當地移民局等待遣返。

警方調查，卅八歲、卅二歲的陳姓兄弟檔，二○一八年間因涉及「愛情詐財」機房案件遭逮送辦，被判刑後，哥哥搭機潛逃越南，二○二○年依組織犯罪案發布通緝，弟弟則服完刑期，又陸續犯下多起詐欺案，去年於遭通緝前，搭機潛逃印尼。

陳姓兄弟檔潛逃境外期間，皆在東南亞國家遊走，上月間，警方掌握情資，陳姓兄弟檔計畫重起爐灶，弟弟先前往馬來西亞吉隆坡一處社區大樓居住，並從台灣招攬廿九歲張姓男子、四十八歲陳姓男子二名成員，另外也找來擔任司機、助理的馬國籍三名男子，等待哥哥前來會合。

警方將陳姓兄弟等嫌犯的出、入境情資提供予馬來西亞警方，馬國警方依涉及詐欺機房立案後，上月卅日中午在陳奕安入境前往會合的第二天進行攻堅查緝。

馬國警方逮捕陳姓兄弟檔等四名台籍嫌犯，以及馬籍三共犯，另有一名在場馬籍女子為酒店小組，也一併帶回調查，目前全案由台中地檢署指揮偵辦中，已註銷四名台籍嫌犯護照，而遣返時間正積極與馬國協調中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播