基隆消防局長 被爆有小三親密照曝光 床上貼臉親吻…向永財：普通朋友

已婚的基市消防局長永財遭爆料有「小三」，他和這名女子在床上親吻等多張親密照也曝光。（民眾提供）

2024/02/17 05:30

〔記者林嘉東、盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑當選後，將基隆市消防局第二大隊長向永財拔擢為基市消防局長，至今剛滿十個月。昨天已婚的向永財遭人爆料有「小三」，他和這名女子的多張親密照、包括床上親吻照等也隨之曝光；謝國樑表示，市府近日有收到相關訊息，還要深入瞭解真相，會給當事人機會說明清楚，待市府釐清後會向外界說明，他絕對不會護短。

拔擢向當局長 謝國樑：不護短

曾抨擊向永財從大隊長直升局長「三級跳」，破壞整個文官體制的民進黨基隆市議員張顥瀚昨天表示，向永財就任時，有說要整肅環境，但先要把品德整肅好，他要求市長謝國樑加快速度查清楚，讓消防基層能夠安心。

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向永財昨受訪說，他與照片中女子是在社團協會認識六年多的普通朋友，根本不是什麼小三，這些照片竊取自他電腦資料內的圖像，再刻意對外散布詆毀他，有小人在搞他，他已報警提告妨害秘密罪。

不過從向永財與該女的合照可看出，兩人關係匪淺，包括與穿著蕾絲薄紗的對方在床上貼臉親吻、出遊親暱合影等。有法界人士認為，從照片內容來看，兩人恐已逾越一般社交的程度。

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