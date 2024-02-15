遊客騎沙灘車壓死 業者非法經營

一名男遊客騎沙灘車自摔重傷，送醫不治。 （警方提供）

2024/02/15 05:30

屏檢追查業者是否涉及過失致死罪嫌

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島近年屢傳沙灘車亂騎進入未經核准區域，前天一名男遊客租賃沙灘車，騎至恆春鎮四溝里山區的一處山坡自摔翻覆，被車壓成重傷，送醫不治；警方呼籲勿再違規行駛沙灘車，屏東縣政府強調，目前仍有沙灘車業者無照違法經營，將加強稽查非法營業行為。

該起意外發生在大年初四傍晚，住嘉義的古姓男子利用農曆年假與五名友人到恆春半島度假，向當地一家沙灘車業者租六輛沙灘車，在四溝里山區一處私有山坡地騎玩時，古男不慎翻車，沙灘車重壓身體受傷昏迷，同行友人開車將他送醫，可惜傷重不治。

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恆春警方表示，當時沙灘車行駛地區非屬道路範圍，現場無監視器，也無行車紀錄器了解事發情況；警方已報請屏東地檢署相驗及追查業者是否涉及過失致死等刑責。

屏縣府正擬定自治條例

屏縣違法沙灘車的問題行之有年，去年更引起監委注意。屏縣府指出，目前正在調查此案並釐清責任，因沙灘車未完成法制化，呼籲民眾避免騎乘以免發生意外，也會積極查察非法業者保護消費者安全；此外，「屏東縣沙灘車活動管理自治條例」於修正後提案議會，將盤點全縣沙灘車使用現況，尋找適當場域設立專區，朝全面納管模式規劃，以提供遊客全面保障。

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