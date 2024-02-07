為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

嘉義廟會爆炸29傷 犯案男危害大 起訴續押

嘉義廟會爆炸案，專案小組追出男子趙偉志涉嫌製造爆炸物。（讀者提供）

嘉義廟會爆炸案，專案小組追出男子趙偉志涉嫌製造爆炸物。（讀者提供）

2024/02/07 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義和聯境金虎爺會去年遶境活動發生「爐主行臺」舞台前爆炸案，造成廿九人受傷，案發後警方根據現場監視器畫面及採集相關跡證等，鎖定男子趙偉志涉案，在他租屋處查扣製作爆裂物筆記本及與爆炸現場一樣的火藥、鋼珠、鐵盒等證物，趙嫌雖否認犯行，然涉犯情節重大，嘉義檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例之意圖供自己犯罪之用，製造爆裂物、恐嚇公眾、殺人未遂等罪嫌起訴。

趙嫌犯後對案情避重就輕，僅坦承有到爆炸現場丟垃圾，堅稱喜歡製造爆裂物的相關知識，否認製造爆裂物並放置現場。檢方批趙嫌所為對社會治安造成重大危害，犯後否認犯行，未見悔意，請法院從重量刑。

趙嫌去年十月六日被收押，嘉義地院本月五日召開續押庭，認為趙嫌涉案嫌疑重大，加上常留宿網咖，有通緝紀錄及逃亡之虞，裁定續押三個月。

起訴書指出，趙嫌（四十一歲，妨害自由、槍砲等前科）於案發前，以鐵盒為容器，內填裝硝酸根、硫磺等成分煙火類火藥，放入十字型螺絲一一三個、無孔鋼珠二四三顆等增傷物後，再連接遙控點火器之接收器，製作成具殺傷力、破壞性，可遙控爆炸的爆裂物。

趙嫌於去年七月十五日晚間九時許，將爆裂物裝於手提袋，攜至活動會場，見人潮眾多，即將爆裂物放至表演舞台旁垃圾堆，然後離開約卅公尺再引爆，現場產生巨大火花及爆炸聲響，造成廿九人受傷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播