嘉義廟會爆炸29傷 犯案男危害大 起訴續押

嘉義廟會爆炸案，專案小組追出男子趙偉志涉嫌製造爆炸物。（讀者提供）

2024/02/07 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義和聯境金虎爺會去年遶境活動發生「爐主行臺」舞台前爆炸案，造成廿九人受傷，案發後警方根據現場監視器畫面及採集相關跡證等，鎖定男子趙偉志涉案，在他租屋處查扣製作爆裂物筆記本及與爆炸現場一樣的火藥、鋼珠、鐵盒等證物，趙嫌雖否認犯行，然涉犯情節重大，嘉義檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例之意圖供自己犯罪之用，製造爆裂物、恐嚇公眾、殺人未遂等罪嫌起訴。

趙嫌犯後對案情避重就輕，僅坦承有到爆炸現場丟垃圾，堅稱喜歡製造爆裂物的相關知識，否認製造爆裂物並放置現場。檢方批趙嫌所為對社會治安造成重大危害，犯後否認犯行，未見悔意，請法院從重量刑。

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趙嫌去年十月六日被收押，嘉義地院本月五日召開續押庭，認為趙嫌涉案嫌疑重大，加上常留宿網咖，有通緝紀錄及逃亡之虞，裁定續押三個月。

起訴書指出，趙嫌（四十一歲，妨害自由、槍砲等前科）於案發前，以鐵盒為容器，內填裝硝酸根、硫磺等成分煙火類火藥，放入十字型螺絲一一三個、無孔鋼珠二四三顆等增傷物後，再連接遙控點火器之接收器，製作成具殺傷力、破壞性，可遙控爆炸的爆裂物。

趙嫌於去年七月十五日晚間九時許，將爆裂物裝於手提袋，攜至活動會場，見人潮眾多，即將爆裂物放至表演舞台旁垃圾堆，然後離開約卅公尺再引爆，現場產生巨大火花及爆炸聲響，造成廿九人受傷。

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