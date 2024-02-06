小心！悠遊卡有假粉專 騙買智慧指環

悠遊卡公司提醒消費者，認明有藍勾勾認證的悠遊卡公司臉書粉絲專頁。（取自悠遊卡臉書）

2024/02/06 05:30

悠遊卡公司檢舉報案 提醒民眾認明有藍勾勾官方粉絲專頁

〔記者楊心慧／台北報導〕詐騙手法不斷推陳出新，有不明人士以「悠遊卡有限公司」名義在社群平台臉書成立粉絲專頁，販售結合悠遊卡功能的智慧指環，民眾收到商品後發現沒有悠遊卡功能才驚覺受騙，悠遊卡公司總經理李志仁表示，去年十一月底至今，接獲十五通電話詢問粉專是否為真、有三人遭騙；發現假粉專後已立即向臉書平台檢舉並報案，但因是境外網站，無法追查到仿冒者，提醒民眾認明有藍勾勾的官方粉絲專頁，減少被騙機率。

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台北市議員簡舒培、陳賢蔚昨天召開記者會，指出有民眾陳情，去年十二月廿日開始發文運作的「悠遊卡有限公司」粉專，宣稱是網路上唯一正版授權、販售結合悠遊卡功能智慧指環的通路，雖有民眾留言表示受騙，但留言都遭到刪除。簡舒培表示，經她調查，類似網站去年十一月就有，悠遊卡公司曾發新聞稿提醒及報案，但不久新的詐騙粉專又開始運作，要求悠遊卡公司立即向臉書檢舉，並在一週內成立反詐小組，制定反詐SOP公布於官網。陳賢蔚說，面對仿冒商品，悠遊卡公司有責任向社會大眾澄清。

李志仁表示，悠遊卡公司遭不明人士於臉書假冒名義販售商品，曾多次向臉書檢舉、通報一六五反詐騙平台，並向警方報案，警方偵辦後回覆屬境外網站行為，查無犯嫌身份。對於無法杜絕不法行為，悠遊卡公司只能不斷提醒消費者，不要購買來路不明的商品，在臉書上要認明有藍勾勾的官方粉絲專頁，若有任何疑問先打悠遊卡客服查詢，以保障權益。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

去年有網站冒悠遊卡公司名義販售指環。 （記者楊心慧攝）

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