陽台「封住」熱水器 無強制排氣 情侶CO中毒隔陰陽

新竹縣政府消防局表示，這起意外為民眾使用非強制排氣型式的屋外型燃氣熱水器，雖放置在具對外窗的陽台，但門窗都關閉，通風不良，導致一氧化碳中毒。 （新竹縣政府消防局提供）

2024/01/31 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市一對同居情侶檔，前晚陸續洗浴時，發生一氧化碳中毒事件，其中四十二歲徐姓男子失去生命徵象、卅二歲盧女全身無力，消防救護員獲報將兩人送醫，可惜徐男不治；新竹縣消防局表示，該戶把屋外型熱水器安裝在加窗封閉式的陽台，恐因現場通風不良，釀成悲劇。

女下樓向母求救 搶回一命

消防局長陳中振說，此案為民眾使用屋外型的燃氣熱水器（非強制排氣型式），熱水器雖裝在有對外窗的陽台，但門窗都關閉，通風不良會造成燃燒不完全，導致一氧化碳中毒。他建議，民眾應把燃氣熱水器遷移到室外或安裝強制排氣型熱水器，且安裝熱水器應由合格的承裝業者安裝，並依法於熱水器上張貼施工標籤，熱水器也應定期檢修或汰換。

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消防局初步了解，徐男、盧女和盧女的母親同住在竹北市縣政十街一處公寓式的樓中樓。盧母向消防員表示，前晚八時到十一時之間，三人輪流洗澡，女兒洗好後回到房間，見徐男全身無力、頭暈目眩躺在床上，自己也身體不適暈倒，幸好不久女兒醒來，下樓向她反映，她趕緊打一一九求救。

救護人員到場時，以儀器檢測發現屋內有一氧化碳氣體，濃度最高為三六○ppm，正常值應為零；盧女全身無力、意識清楚，徐男經評估已失去呼吸和心跳，救護車分送二人就醫搶救，徐男不治，盧女治療後留院觀察。

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