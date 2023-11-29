洩37個資供黑幫討債 桃警判2年罰10萬

桃園一名李姓警員涉幫台南討債集團查詢債務人個資，台南地院判李員二年徒刑、緩刑五年，支付十萬元給國庫。（資料照）

2023/11/29 05:30

台南檢方追白家幫幫主運毒案 查獲李員洩密

〔記者王俊忠／台南報導〕桃園市警察局中壢分局李姓警員，被控涉協助台南「白家幫」的白姓男幫主查詢有金錢糾紛的三十七名債務人個資，讓白男利用個資討債。昨下午台南地院依公務員登載不實重罪合併判李員兩年徒刑、緩刑五年，且要支付十萬元給國庫。

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檢警調查，李姓警員從二○一六年九月下旬迄今，歷任桃園市警局中壢分局數個派出所警員。白姓男子則於二○一八年間在台南永康區小東路一處大樓內對外懸掛「大眾企業社」招牌，以仲介代辦貸款業務為名，實則招收青年男子與未成年人作為幫派成員，成立犯罪組織 「白家幫」，從事暴力討債等工作（白男部分，法院另案審理）。

李姓警員因財務狀況不佳，透過不知情的友人介紹結識白姓男子，白男與李員約定如有介紹貸款需求的客戶，可給李員高於市價的報酬佣金，兩人就保持密切關係。後因白男相繼與三十七人有金錢債務糾紛，需要取得各債務人的聯繫方式，白男請李員幫忙查詢。

李員先後以獲配發的警政知識聯網帳號，在公務電腦或警用行動電腦登錄，並以不實的用途名義登錄查詢三十七人有關個資內容，待完成查詢蒐集後，再分別以通訊軟體Telegram（飛機程式）轉告知白男，使白男得以對債務人討債。

台南地檢署檢察官另案偵辦白男涉嫌運輸毒品案，經扣押白男手機並還原資料後，才查悉李員洩密上情。李員坦承犯行，也積極與相關被害人調解，有被害人表態願意原諒他，李有悔悟之心，法官同意給予緩刑自新機會。但因李員法紀觀念薄弱才會犯下此案，因此需繳十萬元罰款給國庫，確保他能真正記取教訓。

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