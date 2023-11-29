被違法觀勒34天 最多賠17萬元

花蓮地檢署。（資料照）

2023/11/29 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕花蓮地檢署未注意冉男的觀察勒戒聲請案被花蓮地院駁回，竟違法把他送去觀勒，犯下最基本的程序錯誤。依照刑事補償法規定，冉男可向花檢聲請日額三千元到五千元不等補償金，以他觀勒卅四日計算，最多可拿到十七萬元。

針對花檢本次違法執行，多名檢察官直言，服務多年沒聽過這麼離譜的情事；一名司法院刑事補償法庭法官表示，這是罕見案例，冉男可向花檢聲請卅四日補償，若遭駁回，再向刑補法庭請求覆審。他說明，實務上常見的刑補，多是羈押或刑期合併計算錯誤，幾乎不曾看過法院駁回還執行的案件。

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詠衡法律事務所所長連思藩指出，依刑補法規定，被告遭羈押或其他拘束人身自由處分，最後獲不起訴或無罪，可於兩年內向地檢署或管轄法院聲請刑補，但若事由是被告意圖招致犯罪嫌疑，而誤導偵查或審判所致，例如是冒名頂罪的話，得不補償。

連思藩解釋，補償機關應視公務員行為違法不當情節、受害人所受損失及可歸責事由程度等，決定補償日額，給付後，再審認公務員有無故意或重大過失，是否有依國家賠償法向其求償的必要。

一名檢察官說明，執行日數計算基礎繁雜，如不慎多算，就要負起賠償責任，因此，在執行科服務的檢察官多會保責任險，年繳約三千元；一名法官強調，審判風險低，惟若在民事執行科服務，因涉及金錢計算，也有法官投保。

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