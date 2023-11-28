買機車給16歲友人騎乘自摔身亡 違反保護他人 18歲男判賠56萬
2023/11/28 05:30
〔記者王俊忠／台南報導〕十八歲蔡姓男子買機車提供年僅十六歲的友人林姓少年騎乘，林男於今年四月騎機車在苗栗三灣鄉自摔身亡，林男父母依蔡男違反保護他人之法律，對蔡提告求償。台南地院審理後，認為蔡應負四成過失責任，判賠五十六萬多元給林男雙親。
過世少年雙親 提告民事求償
林男父母主張，兒子案發時年僅十六歲，蔡男知道兒子年齡、也知道年滿十八歲才能考領普通重型機車駕照，竟買普通重型機車供兒子騎乘，兒子於四月廿日下午二點多，騎該機車行經苗栗縣三灣鄉一二四丙線某處自摔身亡。林男父母要求蔡男要賠償醫療、殯葬與慰撫金共九十一萬多元給林母、五十萬慰撫金給林父。蔡男認為要求慰撫金額太高，林男說過其家人知道有朋友要幫他買車，之前收到交通違規罰單時，曾向林男要求過還車，沒想到摔車事故發生這麼快，所負責任應在三到四成。
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代購機車蔡男 應負四成責任
法官認為，蔡男明知林男未滿十八歲，尚未考取駕照，竟代林購買機車，交林男騎用，以致發生致命的摔車事故，確有違反保護他人的法律，損害林男父母權益，林男父母求償有據。但林男自摔也有過失；蔡應負擔四成責任，經過折算，應賠林母卅六萬六千多元、林父廿萬元。
律師江信賢表示，民法一八四條第二項「違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任」，而須年滿十八歲才能考取駕照及騎乘機車，蔡男買車提供十六歲少男騎乘，已違反民法一八四條第二項規定。