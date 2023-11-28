澳學者殺夫躲台灣 我助澳引渡歸案

警方搜索萊斯在台工作處所。（記者姚岳宏翻攝）

2023/11/28 05:30

在台續遙控情夫謀殺前夫 月中帶兒女遊帛琉 我方通報逮人

〔記者姚岳宏／台北報導〕有雙博士高學歷的澳洲女子萊斯（Lisa Lines）夥同情夫多次謀殺前夫未遂，二○二○年疫情期間帶著兩個孩子躲來台灣，仍涉嫌在台跨海遙控籌畫殺人，國際刑警組織發布紅色通報，台澳間雖無引渡條例，但刑事警察局掌握她本月十五日帶兩名幼童去帛琉旅遊，立刻通報當地警方逮人，由於澳、帛間無直航，本月廿三日經由台灣將她引渡回澳洲歸案，刑事局也派員搭機護送二名幼童返回澳洲，目前檢警對萊斯在台住居處進行調查，釐清相關事證。

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刑事局派員護送二名幼童返回澳洲

警方調查，四十三歲萊斯與前夫霍廷不睦，二○一七年十月間，夥同情夫布魯克持斧頭砍殺前夫，還疑似自導自演，行兇後持槍打傷情夫臀部，營造自衛傷人假象，前夫傷勢嚴重致無法言語及四肢癱瘓；案件審理期間，還爆出萊斯找另名女性密友，企圖悶死正在醫院休養的前夫。

據指出，萊斯擁有歷史、文學寫作雙博士學位，也在YouTube開設履歷和英文寫作教學頻道，她眼見謀殺案將曝光，透過線上應徵台灣某出版公司高階顧問，申請入台工作簽證，並攜兩名子女來台定居，卻涉嫌持續跨海與情夫計畫買凶，謀殺前夫與其母親，目的爭取孩子的撫養權及財產。

澳洲警方透過國際刑警組織對萊斯發布紅色通報，兄妹倆則被發布黃色通報列失蹤人口協尋，我刑事局獲報，由於澳方未提出萊斯在台犯罪的積極證據，雙方也無引渡條例，加上警方調查她在台工作生活並無異狀，原擬本月底她工作居留權到期，即不予延長，讓她出境再通報逮人。

但專案小組接獲情資，顯示萊斯本月十五日將帶兒女前往帛琉，意圖持萬那杜護照再申請來台或去其他國家，立刻通報澳方，分別於帛琉羅曼．莫圖國際機場及澳洲布里斯本逮捕萊斯及情夫布魯克等人。

台澳兩國警方押送萊斯返回澳洲。（記者姚岳宏翻攝）

萊斯返抵澳洲時，當地媒體也大幅報導。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局護送2名幼童回澳洲。（記者姚岳宏翻攝）

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