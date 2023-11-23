藍白合不合開賭盤 2男面臨關5年

檢警偽裝成對有賭博資訊興趣的民眾，向賭博集團下注，再吸引車手面交將其逮捕。（檢方提供）

2023/11/23 05:30

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林地檢署破獲總統副總統選舉賭盤，有賭博集團在臉書發總統副總統選舉賭盤賠率貼文，民眾繳交三千元後，可加入LINE群組下注，檢警循線逮捕賭博集團成員廿七歲的李姓男子及三十二歲的蕭姓男子，訊後向雲林地院聲押獲准，依違反總統副總統選舉罷免法及洗錢防制法等罪嫌提起公訴。

２男收押後起訴

檢警調查，該賭博集團從今年九月起在臉書刊登總統選舉賭盤賠率貼文，吸引民眾瀏覽，有興趣的民眾先繳交三千元就可加入「二○二四總統選舉賭盤會員交流」LINE群組，查看各總統參選人的當選賠率，甚至藍白政黨合不合也推出賠率，其中「藍白不合」的賠率一比二點五，若藍白不合，投注一萬元可獲賠二萬五千元。

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警方先後加入該群組，起初以一萬元下注，後以「藍白不合」下注六十萬元為由與李姓男車手相約面交，將其逮捕，訊後認為有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押獲准，十月廿六日更循線緝獲共犯蕭姓男子，聲請羈押獲准，目前檢警仍積極擴大追查上游，不排除有境外勢力介入。

檢方近日偵查終結，認定李嫌、蕭嫌均涉嫌總統副總統選舉罷免法、洗錢防制法等罪嫌，提起公訴。

雲林地檢署呼籲，根據總統副總統選舉罷免法第八十八條之一第四項之規定，意圖營利，以總統副總統選舉結果為標的，而供給賭博場所或聚眾賭博者，最重可處有期徒刑五年，得併科五十萬元以下罰金；另外根據同條第一、二項之規定，在公共場所或公眾得出入之場所，或電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法，以總統副總統選舉結果為標的之賭博財物，最重可處有期徒刑六月，得併科十萬元以下罰金。

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