誆比特幣殺手 維卡幣 復活詐台灣

數百名民眾出席說明會。（警方提供）

2023/11/23 05:30

自稱跨境電商辦說明會邀投資黃金 出席的全是多年前上過當的同批人

〔記者許國楨／台中報導〕被稱為「比特幣殺手」的維卡幣，已被多國政府認定是非法虛擬貨幣，台中市有民眾數年前就投資「維卡幣」損失八十萬元，近日有集團在台中舉辦跨境電商大會，邀請投資人參加「黃金投資項目」，疑欲進行「維卡幣」二次詐騙，警方表示，已成立專案小組偵辦，也呼籲被害人勇於報案。

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警成立專案小組監控

呼籲被害人勇於報案

台中市郭姓男子投訴媒體，其胞姊在二○一四年間，疑陷入「維卡幣」詐騙案，胞姊當時購買一單位維卡幣，即可獲得黃金與投資的經銷權，但套牢迄今損失約八十萬元，近日有集團自稱「跨境電商」，找出之前曾買過維卡幣的名單，宣稱成立大會有「新的黃金投資項目」，參加者只要投資，就可以換到黃金、豪車，甚至土地。

台中市警局刑警大隊指出，已掌握該跨境電商平台，今年十月七日在台中烏日舉辦說明會，業者以多花一萬元，即可用維卡幣兌換黃金、豪車、土地等說詞，涉嫌向投資人二次詐騙，據傳當日該電商平台營業額破千萬，但投資人僅拿到兌換券、保養品、按摩槍等低價產品，卻不知警方早就埋伏其中秘密蒐證。

刑大經濟組長吳柏寬說，維卡幣（OneCoin），是從保加利亞發跡，一名叫茹雅女子創辦，號稱可以取代「比特幣」，才又稱「比特幣殺手」，操作模式是透過傳直銷吸引被害人投資，事實上維卡幣沒有任何虛擬貨幣性質，被多國認定是騙局，茹雅還被美國FBI列為十大通緝犯。

中市刑大調查，此次說明會係以電商名義宣傳，並於說明餐會時，以口頭、個人私訊等方式，宣稱「維卡幣」類似「虛擬貨幣、代幣」，誘騙被害人投資，但截至昨天為止，尚未接獲其他民眾，被「維卡幣名義進行二次詐騙」的報案。

警方強調，目前已成立專案小組，全面清查被害人，呼籲民眾如有遭詐騙情事，請速向警察機關報案，以確保自身權益。

數百名民眾出席說明會，領取「黃金兌換券」，據傳當天電商平台營業額突破千萬元。 （警方提供）

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